Hamas har taget skyld for et raketangreb mod Israel. Eksplosioner er hørt i Jerusalem, der er præget af uro.

Raketter er mandag aften landet i Jerusalem-området, meddeler den israelske tv-station Kanal 13.

En af raketterne ramte en bil i det sydlige Israel og sårede en person, oplyser Israels militær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derudover er der umiddelbart ikke meldinger om tilskadekomne eller ødelæggelser. Det er uklart, præcis hvor raketterne har ramt.

De sirener, der advarer om et raketangreb, hylede mandag aften i Jerusalem og ved grænsen til den palæstinensiske Gazastribe, hvor Hamas-bevægelsen har magten.

Hamas har taget skylden for angrebet.

Der er hørt flere eksplosioner i Jerusalem, hvor folk skyndte sig at løbe mod beskyttelsesrum.

Angrebet har fået Israel til at rette et gengældelsesangreb mod den nordlige del af Gazastriben mandag aften. Flere mennesker er såret, rapporterer palæstinensiske medier.

Israels hær siger, at syv raketter affyret fra Gaza udløste sirenerne i Jerusalem og det omkringliggende område. Kort efter kom endnu en melding fra hæren om, at raketangrebet fortsatte.

Angrebet blev indledt få minutter efter, at en tidsfrist, som Hamas havde fastsat, var udløbet klokken 17.00 dansk tid.

Bevægelsen havde krævet, at israelske sikkerhedsstyrker trak sig ud af to områder i Jerusalem.

- I er advaret, sagde en talsmand for Hamas, der også krævede anholdte palæstinensere løsladt.

Jerusalem har på det seneste været præget af sammenstød mellem palæstinensiske demonstranter og israelske soldater.

Palæstinenserne er vrede over, at flere familier bliver sat på gaden.

Raketangrebet fra Gazastriben ses som en reaktion på urolighederne i Jerusalem.

Efter at Hamas gav de israelske soldater en frist til at trække sig fra dele af Jerusalem, meddelte Israels militær, at det suspenderede en stor militærøvelse.

Det sker for at kunne fokusere på begivenhederne i Jerusalem og stå klar, hvis situationen eskalerer, lød det.

Mandag eftermiddag meddelte hjælpeorganisationen Palæstinensisk Røde Halvmåne, at mindst 305 palæstinensere er blevet såret under sammenstød i Jerusalem. Af dem er 228 bragt til behandling på et hospital. Flere er i kritisk tilstand.

Israelsk politi siger, at 21 betjente er såret.

FN's Sikkerhedsråd var mandag eftermiddag dansk tid samlet til hastemøde om situationen i Jerusalem.

Der er ikke umiddelbart offentliggjort en udtalelse fra rådet. Diplomater i FN oplyser til AFP, at det er USA's opfattelse, at en offentlig udtalelse vil kunne forværre den i forvejen højspændte situation.

Umiddelbart inden raketangrebet mandag aften manede EU's udenrigschef, Josep Borrell, til ro i og omkring Østjerusalem.

- Situationen med hensyn til udsættelser af palæstinensiske familier er noget, der giver alvorlig bekymring. Sådanne handlinger er ulovlige ifølge folkeretten og vil kun øge spændingerne, siger Borrell på et pressemøde.

/ritzau/