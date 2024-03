Der formodes at være 100 gidsler tilbage. Ifølge Hamas er de ramt af sult, tørst og mangel på medicinsk hjælp.

De israelske gidsler i Gaza "kæmper for at holde sig i live", mens forholdene på tværs af det palæstinensiske område gradvist forværres.

Det siger Abu Obeida, der er talsmand for Hamas' væbnede gren, Ezzedine al-Qassam-brigaderne, i en tv-tale.

- De sårede og syge fjendtlige fanger gennemlever nogle meget svære forhold og kæmper for at holde sig i live.

- Dette er ikke overraskende, fordi alt, som vores folk lider under - det være sig sult, tørst eller mangel på medicinsk hjælp - er også det, som fangerne lider under, siger Abu Obeida.

Han siger videre, at det er Israels offensiv mod Gaza, der er årsagen til, at gidslerne befinder sig i en svær situation.

- Tiden løber hurtigt ud, siger Hamas-talsmanden.

Både israelere og personer fra andre lande blev taget som gidsler, da Hamas angreb Israel 7. oktober sidste år. Den palæstinensiske bevægelse tog 240 personer til fange og førte dem fra Israel ind i Gaza.

Ifølge de israelske myndigheder er cirka 130 gidsler endnu ikke løsladt. Af dem formodes 30 at være omkommet.

Omkring 100 gidsler blev løsladt under en våbenhvile i slutningen af november.

Tre gidsler blev dræbt ved en fejl af israelske soldater i december, mens enkelte andre er reddet ud af deres fangenskab af Israels militær.

Mæglere fra USA, Qatar og Egypten har i denne uge været samlet i den egyptiske hovedstad, Kairo, for at forsøge at få en ny aftale om en våbenhvile i Gaza og løsladelse af gidsler på plads.

Torsdag sagde USA's udenrigsminister, Antony Blinken, at det i hans øjne er "muligt" at nå en aftale. Men der har tilsyneladende endnu ikke været et afgørende gennembrud i forhandlingerne.

Forhandlerne forsøger at nå en aftale, hvor både gidslerne i Gaza og palæstinensere i israelske fængsler bliver løsladt.

Under våbenhvilen i november blev 240 palæstinensiske fanger løsladt.

/ritzau/AFP