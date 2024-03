Regeringspartierne fra Gaza og Vestbredden skal angiveligt drøfte en mulig fremtidig enhedsregering.

Repræsentanter fra de palæstinensiske organisationer Hamas og Fatah skal torsdag mødes i Ruslands hovedstad, Moskva.

Her skal de drøfte muligheden for at danne en palæstinensiske enhedsregering.

Det oplyser den palæstinensiske ambassadør i Rusland, Abdel Hafiz Nofal, ifølge det russiske nyhedsbureau Ria ifølge Reuters.

På mødet er også genopbygningen af Gaza på dagsordenen.

Hamas, der både er et parti og en militant bevægelse, har regeringsmagten i Gaza, mens Fatah leder Det Palæstinensiske Selvstyre på Vestbredden.

Ruslands viceudenrigsminister, Mikhail Bogdanov, bekræfter over for Ria, at mødet er planlagt.

Det er onsdag formiddag uvist, hvornår mødet finder sted torsdag. Det vides heller ikke, hvem der - foruden Fatah og Hamas - skal deltage.

Dog oplyser Kreml, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, i hvert fald ikke har planlagt et møde med de to palæstinensiske organisationer.

Modsat EU og USA anser Rusland ikke Hamas for at være en terrororganisation.

Rusland har også diplomatiske forbindelser med Hamas.

Hamas har haft magten i Gaza siden 2007. Året forinden vandt organisationen det palæstinensiske parlamentsvalg, og der blev dannet en samlingsregering med deltagelse af både Hamas og Fatah.

I marts 2007 blev Fatah dog fordrevet fra Gaza, hvorefter Hamas overtog den fulde kontrol med området.

Fatah havde herefter kontrollen med de palæstinensiske dele af Vestbredden.

Fatah var oprindeligt en militant bevægelse, men da Det Palæstinensiske Selvstyre blev etableret i 1994, blev Fatah officielt et politisk parti.

Bevægelsen anses for at væsentligt mere moderat end Hamas.

Hamas har særligt været i omverdenens søgelys, siden angrebet i israelske byer, kibbutzer og en festival 7. oktober sidste år.

Her blev 1200 - primært civile - dræbt, og 240 personer taget som gidsler. Omkring 100 gidsler holdes fortsat fanget.

Som reaktion på angrebet iværksatte Israel en militær offensiv mod Gaza, som ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i området har kostet næsten 30.000 mennesker livet.

