Forhandlinger om våbenhvile i Gaza genoptages først næste uge, lyder det fra Hamas.

Det kan trække yderligere ud at nå frem til en ny aftale om en våbenhvile i Gaza.

En delegation fra den militante palæstinensiske bevægelse Hamas har nemlig forladt den egyptiske hovedstad, Kairo, hvor der er forhandlinger.

Det oplyser gruppen torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Men forhandlingerne er ikke færdige, og gruppen vil fortsætte, indtil der er nået en aftale med Israel, lyder det.

- Hamas' delegation forlod Kairo denne morgen for at konsultere bevægelsens ledelse, står der i en meddelelse.

Bevægelsen udtaler, at forhandlingerne fortsætter, og at der stadig er "bestræbelser på at stoppe angrebene, få de fordrevne tilbage og at få nødhjælp frem til vores folk".

Ifølge AP ønsker Hamas at fortsætte forhandlinger næste uge, hvormed målet om at nå frem til en aftale før den muslimske højtid ramadan ser svært ud at nå.

Ramadanen begynder enten mandag 11. eller tirsdag 12. marts. Våbenhvilen skulle vare 40 dage.

Repræsentanter fra USA, Qatar og Egypten har deltaget i Kairo-forhandlingerne med Hamas om en midlertidig våbenhvile. Israel har ikke deltaget direkte.

Det højtstående Hamas-medlem Sami Abu Zuhri beskylder ifølge Reuters Israel for at have været med til at "forpurre" de fire dage lange forhandlinger i Kairo.

Han siger, at Israel har afvist Hamas' krav om at stoppe offensiven i Gaza, trække israelske styrker tilbage og sikre fri adgang for nødhjælp.

Israel har ifølge Reuters ikke umiddelbart udtalt sig om den udmelding.

De 40 dage er markant længere tid end den våbenhvile sidste år mellem Israel og Hamas, som varede en uge. Her blev en række gidsler frigivet, mens Israel samtidig løsladte tilfangetagne palæstinensere.

Våbenhvilen stoppede i begyndelsen af december.

Omkring 1200 mennesker blev dræbt under Hamas' angreb på Israel i oktober. 253 blev ifølge Reuters bortført. Omkring 100 holdes fortsat fanget.

Den aftale, som Hamas blev præsenteret for, lagde ligesom ved den seneste aftale op til udveksling af gidsler i Gaza og palæstinensiske fanger i Israel.

Sundhedsmyndigheder i Gaza oplyser, at over 30.800 mennesker er blevet dræbt under Israels offensiv.

