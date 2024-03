Israels bombardementer i Gazastriben har nu kostet over 70 gidsler livet siden oktober, siger Hamas-talsmand.

Syv gidsler, der var tilbageholdt i Gazastriben, er dræbt i det israelske militærs bombardementer.

Det siger en talsmand for Hamas' væbnede gren, al-Qassam Brigaderne, fredag ifølge Reuters.

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvornår de syv gidsler døde.

Det er heller ikke muligt at få oplysningen bekræftet fra anden side.

Talsmand Abu Ubaida meddeler i samme ombæring, at det samlede antal gidsler, der er dræbt på grund af Israels militære offensiv i Gazastriben, nu har rundet 70.

Det skriver han på beskedtjenesten Telegram.

Israels militær indledte en omfattende offensiv mod den militante Hamas-bevægelse i Gazastriben få timer efter, at Hamas havde angrebet Israel om morgenen 7. oktober 2023.

Hamas dræbte knap 1200 mennesker i det sydlige Israel og tvang mindst 250 andre med sig til Gazastriben. Siden er 105 af gidslerne blevet frigivet.

Omkring 130 menes dog stadig at være tilbageholdt i Gazastriben. Af dem har Israel tidligere sagt, at 31 af dem formodes at være døde. Blandt de døde er seks soldater.

Det er ikke umiddelbart klart, hvorfor der er så stor forskel på Hamas' og Israels respektive opgørelser over antallet af dræbte gidsler.

Israels militære offensiv har foreløbig kostet over 30.000 mennesker livet i Gazastriben. Det viser en opgørelse fra sundhedsministeriet i det Hamas-kontrollerede område.

Langt størstedelen af de palæstinensiske ofre er kvinder og børn, har såvel ministeriet som FN og USA meddelt.

