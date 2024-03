Den amerikanske tv-station CNN: Netanyahu skal have givet besked om operation i Rafah inden ramadan.

Det israelske luftvåben dræbte lørdag to Hamas-medlemmer med særlige opgaver ved et angreb mod mål i Rafah på Gazastribens sydlige grænse til Egypten, hvor hundredtusinder af fordrevne palæstinenser har søgt tilflugt.

Det oplyser det israelske militær.

Den ene af de dræbte havde været ansvarlig for Hamas-lederes sikkerhed, mens den anden havde en ledende rolle som undersøger for den øverste ledelse i Hamas.

Et tredje Hamas-medlem med særlige opgaver blev også dræbt.

Fredag rapporterede den amerikanske tv-station CNN og den israelske tv-station Channel 12, at premierminister, Benjamin Netanyahu, på et møde i sit krigskabinet skal have givet besked om, at hæren skal indsættes i en operation i Rafah, inden ramadan begynder den 10. marts

I en erklæring, som Netanyahus kontor udsendte fredag, lød det, at militæret skulle forberede en evakuering af Rafah.

Der opholder sig omkring 1,5 millioner mennesker i området, og USA er imod en sådan militær operation på landjorden. Hamas hævder, at titusindvis af mennesker kan blive dræbt.

Både FN og EU ser med bekymring på Israels plan om at evakuere civile i Rafah for så at bekæmpe den resterende del af Hamas.

EU's udenrigschef, Josep Borell, har kaldt planen "alarmerende".

FN-talsmand Stéphane Dujarric siger, at verdensorganisationen "er ekstremt bekymret for civilbefolkningens skæbne i Rafah."

/ritzau/Reuters