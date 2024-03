Under en mulig våbenhvile skal hospitaler og bagerier i det krigshærgede Gaza repareres, siger kilde.

Den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas har modtaget et udkast til et forslag om en våbenhvile i Gaza, der skal sikre 40 dages pause i alle militære operationer samt udveksling af palæstinensiske fanger for gidsler taget af Hamas.

Det siger en kilde tæt på forhandlingerne til nyhedsbureauet Reuters tirsdag.

Det lyder, at Hamas skal befri 40 gidsler - herunder kvinder og børn under 19 år, ældre og syge - og til gengæld få 400 palæstinensiske fanger fra israelske fængsler udvekslet.

Ifølge udkastet til aftalen vil en våbenhvile også sikre, at hospitaler og bagerier i Gaza kan repareres, og at 500 lastbiler med nødhjælp kan komme ind i Gaza dagligt, siger kilden ifølge Reuters.

Natten til tirsdag dansk tid har USA's præsident, Joe Biden, sagt, at han håber, at en aftale om våbenhvile er på plads mandag i næste uge.

Tirsdag morgen dansk tid siger Biden, at Israel er gået med til, at det vil stoppe dets offensiv i Gaza under den muslimske højtid ramadan under den aftale om våbenhvile, der i øjeblikket forhandles om.

- Ramadan er på vej, og der er enighed fra israelerne om, at de ikke vil gøre noget under ramadan, så vi kan få alle gidslerne ud, siger præsidenten ifølge AFP i et interview med tv-værten Seth Meyers på den amerikanske tv-kanal NBC.

De nuværende samtaler om en våbenhvile ser ud til at være den mest seriøse indsats for at få stoppet fjendtlighederne i ugevis.

Mæglere har intensiveret indsatsen for at sikre en våbenhvile i Gaza i håbet om at udsætte et israelsk angreb på byen Rafah, hvor mere end en million fordrevne mennesker har søgt tilflugt, skriver Reuters.

Efter at Hamas dræbte 1200 personer og tog 253 gidsler 7. oktober, iværksatte Israel angreb mod Gaza, hvor næsten 30.000 mennesker er blevet dræbt ifølge sundhedsmyndighederne.

/ritzau/