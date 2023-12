Millioner af israelere søger i dækning, mens sirener hyler i store dele af det centrale Israel, meddeler hær.

Den væbnede gren af Hamas-bevægelsen, al-Qassem Brigaderne, har sendt en byge af raketter mod den israelske storby Tel Aviv.

Det meddeler gruppen ifølge Reuters.

I centrum af kystbyen kunne lørdag aften høres flere dumpe brag fra eksplosioner, skriver nyhedsbureauet dpa.

Angrebet kommer som reaktion på Israels fortsatte militære offensiv i Gazastriben, tilføjer al-Qassem Brigaderne.

Det israelske militær (IDF) skriver i en melding på det sociale medie X kort efter klokken 21 dansk tid, at millioner af mennesker i det centrale Israel søger i dækning på grund af risiko for raketangreb.

I byen Holon, der ligger syd for Tel Aviv, er en 22-årig blevet såret af fragmenter fra en raket, oplyser redningsmandskab ifølge dpa.

Derudover er der ikke umiddelbart meldt om sårede eller dræbte, lige som der heller ikke er meldinger om skader på bygninger.

Ifølge avisen Times of Israel viser videoer på sociale medier, at flere raketter tilsyneladende er blevet skudt ned.

Raketangrebet er ifølge avisen det første angreb mod Tel Aviv siden 20. november.

Tusindvis af mennesker er samlet i Tel Aviv lørdag aften for at kræve, at Israels regering gør mere for at få de resterende gidsler hjem fra Gazastriben.

De mange mennesker måtte smide sig ned på jorden, da sirenerne lød som advarsel om, at der var et raketangreb på vej fra Hamas, skriver Times of Israel.

Siden 7. oktober, hvor Hamas angreb Israel, er der affyret omkring 10.000 raketter fra Gazastriben mod Israel, vurderer landets militær ifølge dpa.

/ritzau/