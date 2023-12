Ifølge Hamas afventer overdragelse af gidsler ankomst af nødhjælp i Gaza. Avis retter melding om frigivelse.

Lørdagens planlagte overdragelse af israelske gidsler fra Gazastriben vil blive udsat, indtil Israel "overholder aftalen" og lader nødhjælp komme ind i det nordlige Gaza.

Det meddeler Ezzedine al-Qassam Brigaderne, der er den væbnede gren af den militante palæstinensiske gruppe Hamas, tidligt lørdag aften lokal tid ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Gruppen tilføjer ifølge AFP, at der også er uenighed om kriterierne for udvælgelsen af de palæstinensiske fanger, der skal løslades til gengæld for de israelske gidsler.

Umiddelbart inden sagde en kilde i Hamas ellers, at overleveringen af gidsler til Røde Kors er i gang i byen Khan Younis i den sydlige del af Gazastriben.

- Der er 14 af dem, sagde kilden ifølge AFP om antallet af gidsler.

Derpå kom meldingen om, at overdragelsen ville blive forsinket.

Israelske embedsmænd oplyser til AFP kort før klokken 17.30 dansk tid, at gidslerne endnu ikke er i Røde Kors' hænder.

- Israel har ikke overtrådt aftalen, siger en israelsk kilde til AFP.

Forinden havde avisen Haaretz skrevet i sin liveblog, at Israels militær havde oplyst, at en gruppe israelske gidsler i Gaza var blevet overdraget til Røde Kors.

Men kort efter blev den tekst slettet.

Efter planen skulle gidslerne være overdraget til Røde Kors klokken 15 dansk tid.

Lørdag er anden dag i en våbenhvile mellem Israel og Hamas, der indtil videre er aftalt til at vare i fire dage.

Ifølge aftalen skal Hamas frigive i alt 50 israelske gidsler mod til gengæld at få løsladt 150 palæstinensiske fanger fra israelske fængsler.

Fredag var våbenhvilens første dag. Her blev 13 israelske gidsler frigivet af Hamas.

Også ti thailandske og et filippinsk gidsel fik lov at forlade Gazastriben.

Imens blev 39 palæstinensiske kvinder og børn - nogle af dem dømt eller tilbageholdt på mistanke om våbenbesiddelse eller vold - løsladt fra israelske fængsler.

/ritzau/