Højtstående Hamas-leder er blandt fire dræbe, bekræfter gruppens militære gren. Tidspunktet for død er ukendt.

Fire militærledere i den militante palæstinensiske bevægelse Hamas er blevet dræbt.

Det bekræfter Hamas' militære gren, Ezzedine al-Qassam-Brigaderne, ifølge nyhedsbureauet AFP søndag.

Blandt de dræbte skal være Ahmad al-Ghandour, der var leder for brigaden i det nordlige Gaza.

I udtalelsen lyder det fra al-Qassam-Brigaderne, at al-Ghandour var et medlem af brigadernes militærråd.

Også Ayman Siyyam, som ifølge israelske medier var leder af brigadernes raketgrupper, er ifølge Hamas død.

- Vi sværger ved Allah, at vi vil fortsætte ad deres sti, og at deres blod vil være et lys for mujahedinerne (person, der udøver jihad, red.) og en ild for besætterne, står der i en meddelelse, hvor det ikke oplyses, hvornår de fire blev dræbt.

Det oplyses heller ikke umiddelbart, hvordan de er blevet dræbt.

Al-Ghandour - der havde dæknavnet Abu Anas - blev i 2017 udpeget af USA som en "særligt udpeget global terrorist". Dermed blev han også sat på en sanktionsliste.

USA's udenrigsministerium beskriver ham som et tidligere medlem af Hamas' Shura-råd og dets politbureau.

Brigadegeneralen har været "involveret i mange terroristoperationer", lyder det fra USA. Det gælder blandt andet et angreb i 2006 på en israelsk kontrolpost, hvor to israelske soldater blev dræbt og fire andre såret.

Hamas' udmelding kommer på tredje dag i en foreløbig fire dage lang våbenhvile mellem Hamas og Israel.

Hamas trængte 7. oktober ind i Israel og tog omkring 240 gidsler. 1200 mennesker, hovedsageligt civile, blev ifølge israelske myndigheder dræbt.

Knap 15.000 er blevet dræbt i Gaza i Israels efterfølgende offensiv, oplyser palæstinensiske sundhedsmyndigheder.

/ritzau/AFP