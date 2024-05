Hamas siger i en erklæring, at det har indledt "et stort missilangreb" mod Tel Aviv.

Der er søndag eftermiddag luftalarm i Tel Aviv.

Den Væbnede fløj i Hamas, Ezzedine al-Qassam Brigaden, siger i en erklæring, at det har indledt "et stort missilangreb" på byen. Det er gengæld "for de zionistiske massakrer på civile".

Luftalarmen er den første i Tel Aviv i flere måneder. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Israels hær har i en første melding sagt, at mindst otte raketter er sendt mod den israelske storby.

Militæret siger, at sirener er aktiveret over det centrale Israel, mens der kæmpes i byen Rafah i den sydligste del af Gazastriben.

En korrespondent fra det franske nyhedsbureau AFP rapporterer, at han så raketter blive affyret fra Rafah. Det israelske militær oplyser samtidig, at "nogle raketter er blevet skudt ned" af det israelske luftforsvar.

Tv-stationen Al-Aqsa, som drives af Hamas, siger, at raketterne affyres fra Gazastriben.

Der har ikke været rettet raketangreb mod Tel Aviv i de seneste fire måneder.

Angrebet signalerer, at den islamistiske gruppe stadig er i stand til at affyre raketter over længere afstande trods en syv måneder lang israelsk offensiv, som har ødelagt store dele af Gazastriben.

Krigen i Gaza blev udløst, da Hamas 7. oktober 2023 trængte ind over grænsen til Israel fra Gazastriben og begik en massakre. Omkring 1200 israelere blev dræbt på en musikfestival, i kibbutzer og på en militærbase.

Over 250 andre blev taget med til Gaza som gidsler. Heraf er 121 stadig i Gaza - deriblandt 37, som ifølge det israelske militær er døde.

Under Israels efterfølgende krigsførelse mod Hamas i Gaza er mindst 35.984 mennesker blevet dræbt - overvejende civile - i henhold til oplysninger fra myndighederne i Hamas-kontrollerede område.

/ritzau/Reuters