Terrororganisationen Hamas har ikke meget til overs for den israelske hærs klare opfordring til Gaza Bys civile om at evakuere mod syd.

Hamas kommer i stedet med en helt anden opfordring til millionbyens borgere.

I en meddelelse til indbyggerne, som Hamas også har sendt til medierne, opfordrer terrororganisationen således indbyggerne til at 'forblive standhaftige i jeres hjem og stå fast over for denne modbydelige psykologiske krig, der føres af besættelsesmagten (Israel, red.)'.

Det skriver flere internationale medier, herunder nyhedsbureauet AP.

Hamas anklager også Israel for at sprede 'falsk propaganda' og for at forsøge at skabe forvirring blandt Gazas indbyggere med henblik på at underminere sammenholdet i kampen mod Israel.

Den israelske hær advarer Gaza Bys indbyggere om, at Hamas vil bruge dem som såkaldt 'civile skjold', hvilket vil sige, at terroristerne vil gemme sig blandt civile – vel vidende at det vil føre til civile ofre.

Ifølge FN vil en evakuering af Gaza Bys omkring 1,1 million indbyggere i løbet af ganske kort tid ikke kunne lade sig gøre. FN frygter, at den israelske opfordring vil føre til en 'humanitær katastrofe'.

Du kan holde dig opdateret og få det seneste nye om krigen mellem Israel og Hamas i vores liveblog, som du finder lige HER.