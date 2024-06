Hamas-bevægelsen vil ikke gå med til aftale, hvor krigen i Gaza genoptages, efter at gidsler er løsladt.

Efter flere dages stilhed har Hamas tirsdag udtalt sig offentligt om et forslag til en aftale om våbenhvile i Gaza, som USA's præsident, Joe Biden, har præsenteret, og som Israel angiveligt har udformet.

Og Hamas er ikke umiddelbart positiv, skriver den israelske avis Haaretz.

Haaretz henviser til en udtalelse fra Osama Hamdan, der er et højtstående medlem af den militante organisation.

Hamas vil kun acceptere en våbenhvileaftale, hvis den omfatter en permanent våbenhvile og en fuldstændig tilbagetrækning af israelske soldater.

- Israel vil kun gennemføre én fase i aftalen, hvor landet modtager nogle af gidslerne og så vender tilbage til krigen.

- Det er vi ikke klar til, siger Osama Hamdan.

Der er tre faser i den plan, der er fremlagt.

Planen skal i sidste ende sætte en stopper for krigshandlingerne i Gaza, føre til frigivelse af alle gidsler, som er i Hamas' varetægt, og resultere i en genopbygning af Gaza uden Hamas ved magten.

Mandag uddybede en talsmand for den israelske regering, at krigen vil blive stoppet midlertidigt, for at gidsler kan blive reddet ud af Gaza, hvorefter Israels militær vil fortsætte kampen mod Hamas.

Men det vil Hamas altså ikke acceptere.

Aftaleforslaget har ikke bare fået en lunken modtagelse af Hamas. Det har også skabt uro internt i den israelske regering, hvor to fremtrædende ministre har truet med at trække sig.

Det drejer sig om Itamar Ben-Gvir, der er minister for national sikkerhed, og finansminister Bezalel Smotrich.

Begge befinder sig på den yderste højrefløj og har sagt, at de vil forlade regeringen, hvis aftalen ikke sikrer, at Hamas bliver elimineret, før krigshandlingerne i Gaza stopper endeligt.

Premierminister Benjamin Netanyahu har efterfølgende forsikret dem om, at det fortsat er Israels mål at nedkæmpe Hamas i Gaza.

Krigen i det palæstinensiske område har varet i otte måneder og blev iværksat efter Hamas' angreb på Israel 7. oktober sidste år.

Dengang tog Hamas cirka 250 personer som gidsler og dræbte 1200 personer. Knap 100 er blevet frigivet, mens 43 er erklæret døde. Israel vurderer, at der er cirka 80 overlevende gidsler tilbage i Gaza.

Ifølge det Hamas-kontrollerede sundhedsministerium i Gaza har krigen kostet 36.000 mennesker livet. Tallet omfatter et ukendt antal Hamas-medlemmer.

/ritzau/