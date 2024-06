Lørdag fandt israelsk gidselaktion sted i lejr, hvor over 200 palæstinensere ifølge Gaza-regering blev dræbt.

Mindst 210 palæstinensere er lørdag blevet dræbt i israelske angreb på Nuseirat-lejren, hvor en stor befrielsesaktion tidligere lørdag førte til, at fire gidsler slap fri.

Det oplyser den Hamas-drevne Gaza-regerings mediekontor ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Antallet af ofre fra den israelske besættelsesmagts massakre i Nuseirat-lejren er steget til 210 martyrer og over 400 sårede, står der i meddelelsen.

Tallene er ikke bekræftet af andre kilder.

Nuseirat-lejren er der, hvor en større israelsk gidselaktion fandt sted lørdag. Aktionen blev ledsaget af israelske luftangreb.

Den israelske militærtalsmand Daniel Hagari sætter tabstallene noget lavere end mediekontoret.

- Vi kender til under 100 palæstinensiske ofre. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der er terrorister, siger han ifølge Reuters.

Den tætbefolkede al-Nuseirat-lejr har ofte været genstand for kampe i løbet af Israels otte måneder lange krig i Gaza.

Dødstallet på 210 er en kraftig opjustering fra tidligere, hvor en direktør for mediekontoret sagde, at 93 palæstinensere var blevet dræbt.

Ifølge den israelske hær blev de fire gidsler befriet ved en dristig operation tidligt lørdag morgen i den centrale del af Gaza ved al-Nuseirat.

Den israelske hærs talsmand sagde, at redningen af gidslerne skete under heftig beskydning i hjertet af et beboelsesområde.

De fire gidsler, der blev reddet, er ifølge Israel 25-årige Noa Argamani, 21-årige Almog Meir Jan, 27-årige Andrey Kozlov og 40-årige Shlomi Ziv.

Nogle gidsler blev dog også dræbt under aktionen, siger Abu Ubaida, talspersonen for al-Qassam-brigaderne, som er Hamas' væbnede fløj, ifølge Reuters. Han siger ikke umiddelbart, hvor mange der blev dræbt.

De fire, som slap fri, var alle deltagere i en festival i det sydlige Israel, da de blev overmandet under angrebet 7. oktober fra den militante palæstinensiske gruppe Hamas.

Omkring 1200 blev dræbt under angrebet på Israel. Cirka 250 blev taget som gidsler.

Mindst 36.801 palæstinensere er blevet dræbt i Israels efterfølgende angreb i Gaza, oplyser Gazas sundhedsministerium ifølge Reuters.

/ritzau/