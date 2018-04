Fire personer mistede livet på en vaffelrestaurant i Nashville natten til søndag, da en mand åbnede ild.

Nashville. En mand, der kun var iført en grøn jakke, åbnede ild på en vaffelrestaurant i Nashville, hvor han skød og dræbte fire personer.

Episoden skete natten til søndag amerikansk tid, skriver flere nyhedsbureauer og amerikanske medier.

Politiet har efterlyst en 29-årig navngiven person og har bedt folk i Nashville-forstaden Antioch om at holde sig inden døre og låse dørene.

- Hold dørene låst og hold øjnene åbne, lyder det fra en talsmand for politiet i Nashville Don Aaron.

- Hvis I ser denne person, hvis I ser en nøgen mand gå rundt, så kontakt øjeblikkeligt politiet, siger han til CNN.

Ifølge politiet ankom gerningsmanden til restauranten Waffle House i sin egen bil kort efter klokken tre natten til søndag.

Efter en kort stund i bilen hoppede han ud på gaden, hvor han viftede med sin riffel og endte med at skyde og dræbe to personer udenfor.

Så gik han ind og fortsatte med at skyde. To personer, der befandt sig inde i restauranten blev dræbt. Andre fik skader fra ruder, der gik itu under skyderiet.

En af de dræbte var kok på Waffle House, der har over 1500 restauranter i USA og holder åbent om natten.

Men en af gæsterne havde gemt sig for gerningsmanden og kastede sig over ham, da han skulle lade sit våben.

- Han er en helt, lyder det fra politiet.

Redningsmanden fik vristet våbnet ud af hænderne på gerningsmanden og smed det om bag disken. Det fik gerningsmanden til at flygte.

/ritzau/