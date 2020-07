Undersøgelse fra den indiske millionby Mumbai viser, at coronavirusset hærger blandt folk i slumkvartererne.

Over halvdelen af beboerne i millionbyen Mumbais slumkvarterer har været smittet med coronavirus.

Det viser en undersøgelse fra den indiske storby, som er offentliggjort tirsdag.

Den store andel af smittede rejser spørgsmålstegn ved Indiens officielle opgørelse for smittetilfælde, skriver nyhedsbureauet AFP.

Indien er efter USA og Brasilien det hårdest ramte land under pandemien med næsten 1,5 millioner bekræftede smittetilfælde.

Eksperter har dog tidligere sagt, at det reelle antal kan være langt højere, fordi kun et fåtal af landets omkring 1,4 milliarder indbyggere er testet for coronavirus.

I undersøgelsen fra Mumbai blev 6936 tilfældigt udvalgte personer testet for coronavirus.

57 procent af de personer, som bor i slumkvarterer, havde været smittet med virusset, mens det samme kun gjaldt for 16 procent af personerne fra ikke-slumkvarterer, viser undersøgelsen fra byens myndigheder.

Cirka 40 procent af Mumbais omkring 20 millioner indbyggere bor i slumkvarterer. Ifølge de officielle tal er der hidtil under pandemien registreret over 110.000 smittetilfælde og godt og vel 6000 dødsfald i byen.

At dødstallet ikke er eksploderet i de fattige kvarterer med dårlige boligforhold, forklarer lokale myndigheder med en vellykket strategi for at forhindre virusset i at sprede sig.

Resultaterne fra undersøgelsen tyder på, at en stor andel af de smittede ikke har udvist symptomer på covid-19, som virussygdommen hedder.

Den indikerer også, at dødsraten blandt de smittede sandsynligvis er "meget lav", hedder det i undersøgelsen.

For en uge siden viste en undersøgelse i Indiens hovedstad, New Delhi, at op mod en fjerdedel af de 20 millioner indbyggere kan have været smittet med virusset.

I hele Indien er 33.425 personer døde som følge af covid-19, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University natten til onsdag dansk tid.

/ritzau/AFP