En død mand, eller rettere sagt – dele af en død mand – blev fundet, pakket ind i plastik, på taget af en McDonald's-restaurant i New York-bydelen Bronx i USA.

De er endnu ikke lykkedes myndighederne at identificere kroppen, som blev fundet klokken seks om morgenen i onsdags.

Et nødopkad til politiet fortalte, at der kun var en halv krop på taget.

Det oplyser kilder i politiet til New York Post, selv om det ikke umiddelbart lykkedes at få den grusomme 'detalje' bekræftet.

En politibetjent i samtale med en ansat i en McDonald's-restaurant i USA. (Arkivfoto) Foto: Nova SAFO

Det er ikke klart, hvad der er gået forud for sagen.

Betjentene kiggede overvågningsfilm efter for at finde ud af, om kroppen er blevet placeret på taget, eller den er faldet derned fra et andet sted.

Nathalia, som arbejder på et apotek ved siden af McDonald's, fortæller, at en medarbejder fra McDonald's fortalte hende om kroppen.

»En rengøringskone fandt kroppen på taget,« sagde hun. »Jeg har hørt, at det blev kastet ned på taget fra et andet vindue.«

En anden beboer, Marsha, siger, at hendes ven bor i en bygning nær McDonald's, og hun så kroppen, der var omringet af fluer.

»Stanken kom ind gennem vinduet, og fødderne stak ud,« sagde Marsha.

»Han så ud, som om han havde ligget der i et par dage, for han var helt våd af regn.«

Det bliver op til retsmedicineren at fastslå, hvad manden døde af.