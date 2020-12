Mange briter synes, at regeringens idé, om at lade tre husstande mødes over julen, er dårlig, viser ny måling.

Halvdelen af briterne er imod regeringens planer om at lempe coronarestriktionerne i juledagene.

Det viser en meningsmåling offentliggjort onsdag.

50 procent svarer således i meningsmålingen foretaget af Kantar, at de er imod eller er stærkt imod regeringens planer om at lempe restriktionerne i fem dage omkring jul.

40 procent svarer, at de støtter regeringens plan.

Tirsdag kom to indflydelsesrige medicinske tidsskrifter med en sjælden fælles appel, hvor de argumenterede for, at den britiske regering bør omgøre sin beslutning om at lade op til tre husstande mødes hjemme i fem dage over julen.

Storbritannien har registreret flere end 65.000 coronarelaterede dødsfald under pandemien. Det er det næsthøjeste dødstal i Europa lige efter Italien.

Ifølge meningsmålingen fra Kantar vil 65 procent af respondenterne helt sikkert eller med stor sandsynlighed få en vaccine mod covid-19. Det er en stigning på to procentpoint siden en måling i november.

23 procent svarer i den nye Kantar-måling, at de helt sikkert ikke eller med stor sandsynlighed ikke vil blive vaccineret.

Ved midnat til onsdag rykkede den britiske hovedstad, London, op på det såkaldte niveau 3 i landets coronaberedskab som følge af et højt niveau af coronasmitte.

Det betyder blandt andet, at pubber og restauranter skal lukke. De må dog godt levere mad ud af huset.

Hvert eneste område af Storbritannien er blevet inddelt i et af tre niveauer: medium (1), højt (2) eller meget højt (3).

Langt størstedelen af befolkningen bor i et område, hvor niveauet for smitteudviklingen er højt eller meget højt.

Under niveau 2 må folk ikke mødes med nogen, som ikke er fra deres egen husstand, indendørs. Udendørs må de mødes med en gruppe på op til seks personer.

Under niveau 3 må folk hverken mødes med nogen, som ikke er fra deres egen husstand, indendørs eller til langt de fleste arrangementer udendørs.

/ritzau/Reuters