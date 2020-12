Meningsmåling tyder på, at det i USA kan blive svært at opfylde mål om, at mindst 70 procent skal vaccineres.

Næsten halvdelen af amerikanerne har en skeptisk holdning til vacciner mod covid-19 og ønsker yderligere informationer fra medicinske eksperter, før de vil rulle ærmerne op for en indsprøjtning.

Det viser en ny meningsmåling fra AP, skriver nyhedsbureauet dpa.

Skeptikerne fordeler sig to grupper: Omkring en fjerdedel af de adspurgte er bekymret for mulige bivirkninger, mens andre cirka 25 procent er direkte afvisende over for at blive vaccineret.

Undersøgelsen omfatter 1117 voksne amerikanere, som er blevet spurgt mellem den 3. og 7. december.

Sundhedseksperter har estimeret, at mindst 70 procent af USA's befolkning skal vaccineres for at opnå såkaldt flokimmunitet, som opnås, når så mange er beskyttet mod virusset, at smittespredning kan holdes under kontrol.

Coronavirusset menes at være årsag til næsten 290.000 dødsfald i USA, siden udbruddets start i begyndelsen af året.

USA's fremmeste ekspert på området, Anthony Fauci, der er leder ved Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme, har betegnet vaccinerne som "lyset for enden af tunnelen".

For at øge tilliden blandt de cirka 330 millioner amerikanere har tre tidligere præsidenter Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton sagt, at de vil lade sig vaccinere for rullende tv-kameraer.

Indtil videre er Storbritannien og Canada ene om at have godkendt en vaccine blandt de vestlige lande.

Det drejer sig om en vaccine udviklet af det amerikanske medicinalselskab Pfizer og det tyske Biontech.

Men andre selskaber er så langt fremme i udviklingen af alternativer, at de nærmer sig den fase, hvor de kan søge om at få godkendt deres vacciner.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, ventes torsdag at tage stilling til vaccinen fra Pfizer, og den 17. december skal en vaccine fra selskabet Moderna bedømmes af et panel under FDA.

Storbritannien indledte tirsdag som det første land i Vesten en storstilet vaccinationskampagne med midlet fra Pfizer. Den første til at få et stik var den 90-årige Margaret Keenan.

- Mit råd til alle er, at hvis de tilbydes vaccinen, så skal de tage den, sagde Keenan, da hun var vaccineret.

- Hvis jeg kan klare den som 90-årig, så kan du også, tilføjede hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/