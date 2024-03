Et flertal af amerikanerne er modstandere af både Trump og Biden, siger Nikki Haley, der vil kæmpe videre.

Selv om Nikki Haley lørdag led et svidende nederlag til ekspræsidenten Donald Trump i sin egen hjemdelstat South Carolina, er den tidligere FN-ambassadør fast besluttet på at kæmpe videre for at blive Republikanernes præsidentkandidat.

Det siger hun ifølge det franske nyhedsbureau AFP natten til søndag dansk tid.

- Jeg sagde tidligere på ugen, at jeg stadig stiller op, uanset hvad der sker i South Carolina.

- Jeg er en kvinde, som holder det, jeg siger. Jeg giver ikke op i den her kamp, når et flertal er modstandere af både Donald Trump og Joe Biden, siger hun.

Stemmerne var klokken 03.20 dansk tid stadig ved at blive talt op i South Carolina, men Trumps føring i delstaten er så stor, at Nikki Haley allerede har erkendt nederlag der.

Donald Trump er favorit til at blive republikansk præsidentkandidat, og Nikki Haley er den eneste udfordrer tilbage, efter at adskillige er faldet fra.

Kun få spår hende en reel chance for at blive nomineret af sit parti.

Donald Trump siger til et vælgermøde, at han "aldrig har set Det Republikanske Parti så samlet, som det er lige nu".

- Der har aldrig været gejst, som der er lige nu, siger han.

- Det her skete lidt hurtigere, end vi havde regnet med, og det var en endnu større sejr, end vi havde regnet med, siger Donald Trump.

USA går til præsidentvalg i november senere i år.

Hvert af de to store partier, Demokraterne og Republikanerne, må opstille én kandidat.

Det er de kandidater, som skal findes i primærvalgene og caucusmøderne i de 50 amerikanske delstater.

Mens Trump ligner det oplagte bud på en republikansk kandidat, er Demokraternes Joe Biden så godt som valgt for sit parti på forhånd, fordi han er USA's siddende præsident og allerede har slået Donald Trump én gang før - ved valget i 2020.

/ritzau/