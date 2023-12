Især Ron DeSantis skød med skarpt mod Nikki Haley, da fire republikanske mulige præsidentkandidater mødtes.

Den tidligere amerikanske FN-ambassadør Nikki Haley blev genstand for flere angreb, da fire af kandidaterne til at blive Republikanernes bud på en præsidentkandidat til valget næste år onsdag mødtes til debat.

Debatten er den fjerde af sin slags og finder sted blot uger før det første nomineringsarrangement, der finder sted i Iowa 15. januar 2024.

Det var især Floridas guvernør, Ron DeSantis, der forsøgte at tage brodden af Haleys momentum.

Haley og DeSantis ses som rivaler til at blive et alternativ til den tidligere præsident Donald Trump. Han har ikke deltaget i nogle af debatterne og ligger langt foran sine konkurrenter i meningsmålingerne.

- Hun bukker under hver gang venstrefløjen kommer efter hende, hver gang medierne kommer efter hende, sagde DeSantis om Haley under aftenens første svarrunde, hvor han blev spurgt, hvorfor vælgerne burde støtte ham på trods af Trumps dominerende position.

DeSantis pralede med lovgivning, som han indført i Florida. I Florida er kønsbekræftende lægebehandling til transkønnede unge blevet gjort forbudt.

Guvernøren beskyldte Haley for at være imod den slags lovgivning.

- Han bliver ved med at lyve om mig, sagde Haley til beskyldningerne fra DeSantis.

Ud over de to rivaler var også techentreprenøren Vivek Ramaswamy og New Jerseys tidligere guvernør Chris Christie til stede ved debatten.

Ramaswamy, der er en stor støtte af Trump, deltog også i angrebene mod Nikki Haley. Han kaldte hende "korrupt" og "fascist", fordi hun har tjent penge på taler og siddet i bestyrelsen i flyselskabet Boeing.

- Jeg elsker al opmærksomheden, gutter, sagde Haley, inden hun forsvarede samarbejdet med Boeing og hentydede til, at hendes konkurrenter var misundelige.

Chris Christie var i lighed med i tidligere debatter den eneste, der åbent kritiserede Trump. Han sagde blandt andet, at Trump er "uegnet" til at være præsident. Den kommentar blev modtaget med buhråb fra salen.

De andre kandidater leverede en mere afdæmpet kritik af den tidligere præsident.

DeSantis sagde, at Trump ikke overholdt alle sine løfter, mens Haley kritiserede ham for at udvide USA's gæld med millioner af dollar.

Ramaswamy argumenterede for, at USA skal stoppe støtten til Ukraine. I samme ombæring angreb han Nikki Haley for at trække på sin erfaring i FN og sagde, at erfaring "ikke er det samme som visdom".

Christie forsvarede Haley og sagde til Ramaswamy, at han over for seerne fremstod som "den mest øretæveindbydende blærerøv i USA".

/ritzau/Reuters