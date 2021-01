Omkring 70 procent af antallet af visse hajer og rokker er forsvundet i det sidste halve århundrede, viser et helt nyt studie. Oplysningen får eksperterne til at råbe vagt i gevær.

Et af de værste tilfælde er den oceangående hvidtippede haj, der ofte beskrives som specielt farlig for mennesker. Antallet af den slags hajer er faldet med hele 98 procent gennem de sidste 60 år.

Hajen bliver fanget på grund af sine finner, som bruges til den kinesiske hajfinnesuppe, og fangstmetoderne er ganske vilkårlige.

»Det er en værre tilbagegang, end de fleste store landbaserede dyr har oplevet, og det bringer tilbagegangen op i nærheden af blåhvalens,« siger Nick Dulvy til AFP. Han er medforfatter til studiet og professor ved Simon Fraser Universitetet (FSU) i Canada.

Han har sammen med en gruppe videnskabsfolk brugt år på at indsamle og analysere information fra videnskabelige studier og fra fiskeridata for at få et indblik i den globale situation for 31 arter af hajer og rokker.

De fandt ud af, at tre fjerdedele af dyrene var overfiskede i en sådan grad, at de stod over for en mulig udryddelse.

Studiet er blevet offentliggjort onsdag i magasinet Nature. Det peger på overfiskning og en svag beskyttelse som hovedårsagen til tilbagegangen. Men det understreger også, at arterne kan komme tilbage, hvis den rigtige bevarelsesindsats bliver gjort.

Researchen koncentrerer sig om hajer og rokker, som primært lever i det åbne vand. Men tendensen er klar: »Dataene afslører et gabende, voksende hul i oceanerne liv,« siger manden bag den videnskabelige undersøgelse, Nathan Pacoureau.

For 18 arter konkluderer videnskabsfolkene, at antallet er faldet med 70 procent de sidste 50 år,

Det resultat er et chok for eksperterne ifølge Pacoureau. Han beskriver et møde mellem hajspecialister, der alle blev tavse, da de hørte tallet.

Tre arter af hajer er i kritisk fare for at uddø, for deres antal er svundet ind med mere end 80 procent. Det er den oceangående hvidtippede haj, indopacifisk hammerhaj og stor hammerhaj.