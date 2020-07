Teenager blev lørdag angrebet af en haj ved Wooli Beach på australsk østkyst. Hans liv stod ikke til at redde.

En 17-årig dreng mistede livet, da han lørdag blev angrebet af en haj, mens han surfede ved den australske østkyst.

Det oplyser det lokale politi ifølge nyhedsbureauet dpa.

Vidner har forklaret politiet, at hajen gik til angreb på drengen lørdag eftermiddag, da han surfede ud for Wooli Beach, der ligger godt 600 kilometer nord for Sydney.

Adskillige surfere så hajangrebet og forsøgte at hjælpe drengen, der pådrog sig alvorlige skader under angrebet.

Det lykkedes at få bjærget teenageren op på stranden, hvor han modtog førstehjælp.

- Han fik førstehjælp for alvorlige skader på benene, men trods hjertemassage og forsøg på at genoplive ham døde den 17-årige på stedet, lyder det i en meddelelse fra det lokale politi.

Efter ulykken er alle omkringliggende strande blevet lukket, mens politi og andre myndigheder undersøger sagen.

Det er det femte dødelige hajangreb i år, og yderligere tre personer er blevet hårdt kvæstet under hajangreb i Australien i 2020.

I gennemsnit mister blot én person livet i hajangreb i Australien hvert år. I 2019 blev der ikke registreret et eneste dødeligt hajangreb.

I sidste uge mistede en 36-årig mand livet, da en haj angreb ham, mens han var på undervandsjagt ud for Fraser Island.

I juni mistede en 60-årig surfer livet, da en tre meter lang hvidhaj angreb ham ved Kingscliff - 800 kilometer nord for Sydney.

I april blev en 23-årig parkinspektør dræbt i et hajangreb ved Great Barrier Reef, og i januar blev en 57-årig dykker dræbt, da han blev angrebet af en haj i Vestaustralien. Hans lig blev aldrig fundet.

/ritzau/