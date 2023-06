En fredelig tur til stranden blev med ét forvandlet til panisk flugt, da en haj pludselig dukkede op ved kysten i det sydlige Alicante i Spanien torsdag formiddag.

Der udspillede sig ifølge flere medier – heriblandt Daily Mail og The Mirror – dramatiske scener, da strandgæsterne opdagede den ubudne gæst.

Folk i vandet flygtede ind mod land, mens livreddernes fløjter advarede dem om, at der var fare på færde.

Ifølge The Mirror fik en ældre kvinde et angstanfald, da hun opdagede, at hajen befandt sig lige ved siden af hende.

Q miedo!!!! Hoy en #campoamor #aguamarina #alicante #orihuela pic.twitter.com/nzniyn7U9Z — Fátima Dones (@FatimaDones) June 15, 2023

Heldigvis blev kvinden hjulpet op af vandet af andre.

Meldinger fra området tyder på, at der har været tale om en blåhaj på omkring to meter.

De lokale myndigheder søgte bagefter efter hajen, men det lader til, at den er søgt tilbage i havet.

Bålhajer kan blive op til fire meter lange, vejer omkring 80 kilo og er farlige for mennesker.

Det er dog sjældent, at hajerne nærmer sig strandene og badende mennesker.

Episoden fandt sted ved Aguamarina-stranden i det sydlige Spanien.