Ud af det blå blev en dreng på ti år angrebet af en haj - for øjnene af sin far.

Sammen befandt de sig på en båd, fem kilometer ud for kysten nordvest for Tasmanien ved Australien, da hajen greb fat i drengen, der sad i båden med sin far ved siden af.

Det skriver CNN.

Hajen trak drengen med sig ned i vandet, men heldigvis var faren vaks og sprang straks i vandet for at redde sin søn.

Det fik hajen til at forsvinde i nok tid, til at faren kunne få sin søn og sig selv tilbage i båden.

Efterfølgende gik det stærkt med at få drengen tilbage på land, så en ambulance kunne tilse ham.

Han slap med livet i behold, men angrebet har medført store rifter på krop, arm og i hovedet, skriver CNN.

Drengens tilstand beskrives for nu som stabil efter angrebet.

Fem personer i Australien har mistet livet som følge af hajangreb i 2020. Foto: HELMUT FOHRINGER Vis mere Fem personer i Australien har mistet livet som følge af hajangreb i 2020. Foto: HELMUT FOHRINGER

Angrebet er det fjerde, man i juli måned har registreret i Australien.

Tirsdag blev en 29-årig kvinde angrebet ud for den nordøstlige kyst i Australien. Hun overlevede og gennemgår nu behandling på hospitalet.

4. juli blev en 36-årig mand angrebet, og blot en uge senere skete endnu et angreb - denne gang på en 17-årig dreng. Begge endte med dødelig udgang. I alt er fem døde efter et hajangreb i Australien i 2020.

I 2019 var der omvendt ingen, der mistede livet efter et møde med en haj. 27 blev til gengæld angrebet.