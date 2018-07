Dødelige uroligheder og protester over benzinafgifter tvinger Haitis premierminister fra posten.

Port-au-Prince. Jack Guy Lafontant meddeler, at han forlader sin post som premierminister i Haiti.

- Jeg har afleveret min afskedsbegæring til republikkens præsident, siger Lafontant i en meddelelse i parlamentet.

Meddelelsen kommer efter en uge med dødelig vold og plyndringer i den fattige østat i Caribien.

Urolighederne blev udløst, da regeringen for en uge siden annoncerede, at benzinprisen stiger med 38 procent, mens diesel bliver 51 procent dyrere.

Meddelelsen førte til, at vrede borgere i hovedstaden Port-au-Prince og andre byer gik på gaderne og brændte bildæk, biler og andre ting af.

Butikker blev plyndret, og mindst fire mennesker blev dræbt.

Nyhedsbureauet AP skriver, at syv mennesker blev dræbt.

Det førte til, at regeringen slog bak og afblæste prisstigningen.

Lafontant, der blev premierminister i februar 2017, blev stærkt kritiseret allerede inden urolighederne.

Han har i forbindelse med sagen om benzinpriserne været under pres for at gå af, men han har indtil lørdag aften dansk tid afvist.

Det var meningen, at parlamentet lørdag skulle stemme om, hvorvidt Lafontant skal forblive premierminister.

Men hans meddelelse ved begyndelsen på samlingen fjernede behovet for en afstemning

/ritzau/AFP