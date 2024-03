Regeringen i Haiti har forlænget nødretstilstanden omkring hovedstaden Port-au-Prince på grund af fortsat uro.

Sundhedsvæsnet i Haiti er tæt på at bryde sammen på grund af mangel på personale, udstyr, senge, medicin og blod til blodtransfusioner.

Sådan lyder en advarsel fra FN ifølge Reuters.

Det er for tiden især patienter med skudsår, der har brug for blod fra hospitalernes bloddepoter.

Udmeldingen fra FN kommer samtidig med, at Haitis regering torsdag har forlænget en gældende nødretstilstand omkring hovedstaden, Port-au-Prince.

Den seneste tid er bandevolden især i Port-au-Prince eskaleret, hvilket har sat regeringen under stort pres og fået tusindvis til at flygte fra deres hjem.

Kriminaliteten har også fået konsekvenser for den største havn i Port-au-Prince. Den er torsdag blevet lukket, oplyser selskabet Caribbean Port Services, der driver havnen, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Under de seneste forstyrrelser af den offentlige orden har havnen 1. marts og igen sidste nat været udsat for sabotage og vandalisme, skriver selskabet i en udtalelse og uddyber, at det er nødt til at sætte havnens drift på pause.

Flere end tyve lastbiler med medicinsk udstyr og mad er ifølge FN's Fødevareprogram (WFP) strandet på havnen, skriver Reuters.

Nødretstilstanden blev i første omgang annonceret søndag, efter at bevæbnede bandemedlemmer natten til lørdag brød ind i et fængsel i Port-au-Prince.

Omkring 3700 indsatte formodes at være brudt ud af fængslet i den forbindelse, mens mindst 12 personer blev dræbt.

Nødretstilstanden varede først tre døgn. Med forlængelsen torsdag skal den foreløbig gælde indtil 3. april. Den indebærer blandt andet, at det er forbudt at færdes udenfor om aftenen og natten.

Udgangsforbuddet gælder dog kun indtil 11. marts.

Derudover indebærer nødretstilstanden, at alle offentlige demonstrationer er forbudt, og at sikkerhedsstyrkerne må bruge alle lovlige midler til at sikre, at udgangsforbuddet overholdes.

Haitis premierminister, Ariel Henry, var i Kenya, da urolighederne eskalerede i weekenden. Han er siden rejst til Puerto Rico, der er Haitis naboland.

Det er uklart, om han ikke kan eller ikke ønsker at vende hjem til Haiti, skriver Reuters. Men hans fravær kan skyldes den manglende sikkerhed særligt omkring de trafikale knudepunkter.

Der har således de seneste dage været skyderier blandt andet ved Haitis internationale lufthavn.

