Hvis Haitis premierminister ikke træder tilbage, kan det ende med folkedrab i landet, advarer bandeleder.

En magtfuld bandeleder fra Haiti advarer tirsdag om, at det igangværende kaos, der udspiller sig i landets hovedstad, Port-au-Prince, vil føre til borgerkrig og folkedrab, medmindre premierminister Ariel Henry træder tilbage.

- Hvis Ariel Henry ikke trækker sig, hvis det internationale samfund bliver ved med at støtte ham, vil vi være på vej direkte mod en borgerkrig, der vil føre til folkedrab, siger Jimmy Cherizier, der også går under navnet Barbecue.

Kommentaren kommer, mens der er forlydender om, at premierministeren har svært ved at vende hjem til Haiti, fordi landets største lufthavn er under angreb.

Onsdag skal FN's Sikkerhedsråd mødes om situationen. Generalsekretær António Guterres har erklæret, at situationen er bekymrende. Han ser en "hastigt forværret sikkerhedssituation".

Premierminister Ariel Henry, der skulle have trådt tilbage i sidste måned, var ude af landet i sidste uge, da bevæbnede bander, der kontrollerer store dele af landet, iværksatte en koordineret indsats for at afsætte ham.

- Enten bliver Haiti et paradis eller et helvede for os alle. Det er ikke en mulighed, at en lille gruppe rige mennesker, der bor på store hoteller, skal afgøre skæbnen for personer, der bor i arbejderkvarterer, siger bandeleder Cherizier.

Han er tidligere politibetjent og er underlagt FN-sanktioner for brud på menneskerettigheder.

Henry har haft magten siden 2021, hvor den daværende premierminister, Jovenel Moïse, blev dræbt. Henry skulle være trådt tilbage i sidste uge for at dele magten med oppositionen frem mod et nyt valg.

Haitianske embedsfolk har i månedsvis bedt om international hjælp til landets overvældede sikkerhedsstyrker.

Henry var i Kenya for at forsøge at få en FN-støttet politimission til landet, da forsøget på at fjerne ham fra posten blev iværksat.

Mens han har været væk, har bander stormet to fængsler i Port-au-Prince. De angreb har kostet dusinvis livet og gjort det muligt for tusindvis af indsatte at flygte.

Mindst 15.000 personer har forladt de hårdest ramte dele af Port-au-Prince, lyder det fra FN.

/ritzau/AFP