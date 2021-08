»Folk leder efter deres elskede, efter medicinsk hjælp, efter vand.«

Det skulle have været en håbets dag. De skulle have diskuteret genåbningen af Haiti efter en lang coronanedlukning. Men en diskussion om genåbning blev det ikke til. I stedet blev gaderne fyldt med skrig, da jordskælvet ramte, og folk panisk løb mod åbne områder fri fra træer og bygninger, der kunne kollapse.

Det fortæller Archdeacon Abiade Lozama til det amerikanske medie New York Times.

Og høje dødstal ruller også ind over nyhedsoverskrifterne, hvor den seneste melding lyder, at mindst 724 personer er omkommet efter jordskælvet, hvor 2.800 er blevet såret ifølge AFP.

Se, hvor jordskælvet ramte:

Foto: Kilde: New York Times Vis mere Foto: Kilde: New York Times

Archdeacon Abiade Lozama leder den lokale kirke i byen Les Cayes, der blev hårdt ramt under lørdagens jordskælv.

Jordskælvet, der særligt ramte den sydlige del af landet, har ifølge de seneste meldinger fra lokale myndigheder forårsaget mere end 300 dødsfald.

Jordskælvet nåede 7,2 på richterskalaen og er dermed dobbelt så kraftigt som det skælv, der ramte landet i 2010, da over 300.000 mennesker mistede livet.

I byen Les Cayes på Haitis sydkyst raslede flere hundrede hjem til jorden, mens underjordiske rør blev knust og oversvømmede flere gader.

Se de ødelagte gader her:

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af — Leonardo Feldman (@LeoFeldmanNEWS) August 14, 2021

Lokale i Les Cayes, der huser over 86.000 haitianere, har fortalt New York Times, hvordan området efter det kraftige skælv blev ramt af flere efterskælv, der nåede helt op på 5,2 på richterskalaen og, som for at øge den allerede eksisterende panik, kom igen hvert tiende minut.

Mange forventes fortsat at være fanget under murbrokkerne, og over 1.800 personer er indtil nu registreret såret som følge af jordskælvet.

I 2010, da Haiti sidst blev ramt af et omfattende jordskælv, var manglen på blod et omfattende problem.

Derfor opfordrer Haitis ministerium for folkesundhed og befolkning nu raske haitianere til at donere blod til de sårede så hurtigt som muligt:

»Vi har en presserende appel til alle,« indleder myndigheden på Facebook og fortsætter: »At give blod er den bedste måde at vise solidaritet med ofrene på.«

Samtidig har ansatte på blodtransfusionscenteret i hovedstaden Port-au-Prince besøgt flere radiostationer for at tilskynde folk til at donere.

I øjeblikket frygter myndighederne, at historien fra 2010, hvor flere svært sårede mistede livet eller måtte amputeres på grund af manglen på blodposer, kan gentage sig.

Haiti har nemlig slet ikke nok blod opbevaret til de mange sårede, der formentlig skal opereres. Det skriver det haitianske medie Le Nouvelliste.

Samtidigt fortæller en kirurg på det lokale hospital i Les Cayes til New York Times, at hospitalet mangler basale redskaber som kirurgiske handsker og intravenøse nåle.

Allerede inden landet blev ramt af det dræbende jordskælv, var haitianerne hårdt spændt for.

Landet kæmper med massiv fattigdom og store udfordringer med bandekriminalitet, og for blot halvanden måned siden blev landets præsident myrdet i et endnu uopklaret attentat.