Var det virkelig Tom Hagen selv, som sørgede for, at et af de største norske mysterier opstod? Dræbte han sin kone Anne-Elisabeth Hagen?

Selv nægter han, men nu er flere norske medier begyndt at grave i, hvad årsagerne til et potentielt mord kunne være. Blandt andet en ægtepagt.

Det er NRK, som har fået adgang til en ægtepagt, som ægteparret skrev under på den 12. august 1987, og den vækker forundring.

»Jeg har arbejdet som advokat i mere end 25 år, og arve- og skifteret udgør en væsentlig del af min virksomhed. Jeg har gennem min praksis set mange ægtepagter, men sjældent har jeg set en ægtepagt, som fremstår så ubalanceret,« siger Randi Birgitte Bull til NRK.

Advokaten fra firmaet Bull & co. forklarer, at hun selvfølgelig ikke er klar over baggrunden for, at ægtepagten er lavet på den måde, og det giver en usikkerhed i vurderingen, men den virker mystisk.

Tom Hagen har ifølge ægtepagten særeje på næsten alt af værdi. Alle Hagens firmaer og aktieposter. Hustruen Anne-Elisabeth ville få nul af det.

Hun ville i stedet få en sommerhusgrund, 200.000 norske kroner i gave fra Tom Hagen og en Citroën BX 14 RE eller en bil af lignende type.

Seks år senere sker en ændring i ægtepagten, hvorpå der står, at Tom Hagen også har særeje på ægteparrets bolig, hvor årsagen skulle være, at Anne-Elisabeth Hagen havde arvet sine forældres hus.

»Det, at kvinden har arvet sine forældres bolig, betyder ikke, at det var naturligt, at hun skulle acceptere, at boligen, som var fælleseje, skulle overføres til manden som hans særeje. Det kan fremstå som meget uretfærdigt, at hun måtte give sin andel fra sig af deres fællesbolig, fordi hun har arvet sine forældres,« siger Randi Birgitte Bull.

Det er usikkert, om det er den eneste eksisterende ægtepagt i forholdet, eller om der er blevet lavet andre efterfølgende. Det er nemlig ikke muligt at tinglyse, om en ægtepagt stadig er gyldig.

I enkelte tilfælde kan en ægtepagt blive annulleret, hvis den er uretfærdig. Men det vurderer John Asland fra instituttet for privatret ikke ville være sket i dette tilfælde.

Han mener, at ægtepagten er blevet lavet med henblik på, at arven skulle gå videre til den næste generation i stedet for, at Anne-Elisabeth Hagen pludselig skulle sidde med hele formuen.

»Højesteret har udtalt, at en ægtepagt om særeje kan være vanskelig at vurdere som uretfærdig. For at det skal ske, skal den ene part for eksempel sættes helt på bar bund eller være blevet narret af den anden,« siger John Asland.

Tom Hagen blev tirsdag morgen anholdt efter halvandet års efterforskning af Anne-Elisabeth Hagens forsvinden.

Tom Hagen sigtes for drab eller medvirken til drab.

Han bliver onsdag stillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling i fire uger.