Han kom cyklende ved en legeplads, da han trak en pistol op ad sin rygsæk og rettede den mod en mand, der gik på stien foran ham.

For øjnene af både børn og forældre satte han fingeren på aftrækkeren – og begik et brutalt drab.

Nu er manden, der var omdrejningspunktet for den berygtede sag, endnu en gang endt i søgelyset.

Ikke for ny kriminalitet – men fordi en talskvinde for den afdøde russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj har hævdet, at den kendte kritiker af den siddende russiske præsident, Vladimir Putin, blev dræbt, fordi han stod til at blive udvekslet.

Den russiske Putin-kritiker Aleksej Navalnyj blev 47 år. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske Putin-kritiker Aleksej Navalnyj blev 47 år. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Udvekslet med russiske Vadim Krasikov, som begik det brutale drab ved en legeplads i Tyskland tilbage i 2019.

Talsmanden for Navalnyj – Maria Pevtjikh – fremlagde mandag ikke nogen beviser for sin påstand, som Kreml afviser skulle have noget på sig.

Omvendt hævder to højtstående europæiske sikkerhedsfolk, der påstår at have kendskab til forhandlingerne, over for The Washington Post, at der blev foreslået en fangeudveksling med Rusland, som involverede Navalnyj og andre, der sidder i russiske fængsler, til gengæld for Krasikov.

Men hvem er den russiske mand egentlig?

Her ses et politifoto af Vadim Krasikov. Vis mere Her ses et politifoto af Vadim Krasikov.

Det var faktisk noget, der tog lang tid for det tyske politi at finde ud af, efter han blev anholdt for drabet i Tiergarten-parken.

Det skriver The Wall Street Journal, som sidste år stillede skarpt på manden, da der dengang florerede rygter om, at Moskva ønskede at få ham udleveret – muligvis i bytte for The Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich og andre, der blev tilbageholdt af Rusland.

I en længere artikel oprullede det amerikanske medie sagen fra sensommeren 2019, der omtales som 'Tiergarten-drabet'.

Offeret i sagen var en tjetjensk oprørsleder, Zelimkhan Khangoshvili, som var blevet en værdifuld informant for den georgiske efterretningstjeneste, efter at han havde kæmpet mod russiske tropper i Tjetjenien og siden var flygtet til Vesten.

Folk ses her holde portrætter af den dræbte tjetjenske mand op foran den tyske ambassade i Georgien i 2019. Foto: Zurab Kurtsikidze/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Folk ses her holde portrætter af den dræbte tjetjenske mand op foran den tyske ambassade i Georgien i 2019. Foto: Zurab Kurtsikidze/EPA/Ritzau Scanpix

Men den 23. august det år fandt russiske agenter – ifølge den tyske anklagemyndighed – frem til ham.

På cykel skal Vadim Krasikov have fulgt efter sit mål ved den overfyldte legeplads i parken omkring frokosttid i det centrale Berlin.

Da begge mænd befandt sig tæt ved gyngerne, trak Vadim Krasikov en pistol med lyddæmper op af sin rygsæk og skød manden, der gik foran ham, i ryggen.

Offeret sank sammen på jorden, fremgår det ifølge The Wall Street Journal af sagsakterne fra retssagen.

Her ses et billede af det tyske politi, der arbejder i Tiergarten-parken den 23. august 2019. Foto: Christoph Soeder/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede af det tyske politi, der arbejder i Tiergarten-parken den 23. august 2019. Foto: Christoph Soeder/AFP/Ritzau Scanpix

Vadim Krasikov steg derefter af sin cykel og skal ifølge vidner helt roligt have skudt manden to gange i hovedet, mens børn og forældre så på.

Mens Zelimkhan Khangoshvili lå døende på jorden, skal drabsmanden have sat sig tilbage på sin cykel og kørt fra stedet.

Han stoppede efterfølgende ved den nærliggende flod Spree, hvor han skiftede tøj og tog en paryk af.

Han smed både forklædningen, cyklen, pistolen og lyddæmperen i vandet, hvorefter han ifølge The Wall Street Journal barberede en del af sit skæg af.

Forbipasserende fik dog øje på ham og kontaktede politiet – og ganske kort tid efter blev han anholdt.

Det endte dog med at tage to år for den tyske anklagemyndighed at finde ud af, hvem det egentlig var, de havde sigtet i sagen.

For Vadim Krasikov hævdede fra begyndelsen, at han hed Vadim Sokolov og var turist.

Han havde desuden et russisk pas, der identificerede ham som Sokolov.

Her ses et billede af det tyske politi, der arbejder i Tiergarten-parken den 23. august 2019. Foto: Paul Zinken/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede af det tyske politi, der arbejder i Tiergarten-parken den 23. august 2019. Foto: Paul Zinken/AFP/Ritzau Scanpix

Under afhøringerne fortalte han, at han var rejst til Berlin for at besøge sin elskerinde – og også under retssagen mod ham fastholdt han den historie.

Men som tiden gik, lykkedes det de tyske anklagere at stykke puslespillet om hans sande identitet sammen.

Med hjælp fra blandt andet politiet i Kyiv og efterforskningsplatformen Bellingcat kunne de tyske anklagere til sidst slå fast, at der var tale om Vadim Krasikov – en veteran fra et russisk sikkerhedsagentur.

Under retssagen lød det ifølge nyhedsbureauet AP fra anklagerne, at Krasikov havde handlet efter ordre fra den russiske sikkerhedstjeneste FSB – og drabet blev vurderet til at være 'et statsbeordret mord'.

En påstand, som Putin og Kreml siden har benægtet.

Blandt andet har Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, ifølge AP kaldt beskyldningerne om russisk involvering i Berlin-drabet for »absolut ubegrundede«.

Da dommen faldt, lød det blandt andet fra dommeren, Olaf Arnoldi, at de russiske myndigheder skal have udstedt et falsk pas til Krasikov med aliasset Vadim Sokolov omkring en måned før drabet.

Det var det pas, han brugte til at rejse til Berlin, skriver AP.

Her ses et billede af det tyske politi, der arbejder i Tiergarten-parken den 23. august 2019. Foto: Paul Zinken/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede af det tyske politi, der arbejder i Tiergarten-parken den 23. august 2019. Foto: Paul Zinken/AFP/Ritzau Scanpix

Det blev ifølge The Wall Street Journal vurderet, at Krasikov sandsynligvis arbejdede for den hemmelighedsfulde Vympel-afdeling i FSB – der er blevet omdøbt til V – som specialiserer sig i hemmelige operationer i udlandet.

Ifølge kilder skal Vladimir Putin allerede i 2021, kort før dommen i sagen faldt, have bedt sin øverste sikkerhedsrådgiver, Nikolaj Patrusjev, om at undersøge muligheden for en fangeudveksling for at få Krasikov fri – hvilket skal være med til at understrege den høje værdi, som Putin tillægger Krasikov, lyder det.

Det var mandag, at talskvinden for Aleksej Navalnyj i en video udgivet på YouTube hævdede, at den afdøde oppositionspolitiker blev dræbt, fordi han stod til at blive udvekslet.

Ifølge talskvinden, Maria Pevtjikh, var forhandlingerne i den sidste og afgørende fase og skulle have været besluttet, da Navalnyj blev erklæret død.

Talsmanden har anklaget Putin for at stå bag det, man mener er et drab på Navalnyj – og hun hævder, at det skete, fordi den russiske præsident ikke ønskede at løslade Kreml-kritikeren.

Den 47-årige Aleksej Navalnyj døde i en arktisk straffekoloni den 16. februar.

De russiske myndigheder har hævdet, at han døde af naturlige årsager.