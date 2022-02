Den ukrainske hær har på sin Facebookside delt en usædvanlig 'guide' til befolkningen.

En guide, som siger meget om det, Ukraine og landets befolkning gennemlever netop nu.

I guiden, kommer den ukrainske hær med gode råd til, hvordan man som borger bedst kan genere og spænde ben for den russiske fjende.

»Dine enkle handlinger har vigtig betydning for kampen mod fjenden,« lyder det.

I guiden finder man blandt andet et råd om, at 'bruge alle mulige metoder og måder til at kæmpe', hvis man har våben og ammunition.

Derudover opfordrer hæren til, at man fjerner alle vejskilte og lignende for at forvirre fjenden.

»Lav skov-blokader for at forhindre fjendens fremrykning,« lyder et andet råd.

»Lad fjenden fortryde, at han kom til vores land.«

Udenlandske medier og flere eksperter beretter om ukrainernes heltemod i kampen mod den russiske overmagt.

Ruslands præsident Vladimir Putin beordrede en såkaldt 'særlig militær aktion' i det østlige Ukraine natten til torsdag.

Siden har der været hårde kampe mellem den russiske invasionshær og ukrainske forsvarere – såvel hæren som bevæbnede civile – over store dele af landet, eksempelvis i hovedstaden Kiev.

Flere landes efterretningstjenester melder da også om, at det, vi ser, er en invasion af Ukraine i fuld skala fra russisk side.