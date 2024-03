Vestlige lande opfordrer til en undersøgelse af parlamentsvalg. To kandidater har erklæret sig som vindere.

Pakistans udenrigsministerium svarer lørdag igen på bekymringer fra Vesten om, hvorvidt torsdagens parlamentsvalg i landet forløb regelmæssigt.

I en udtalelse slår ministeriet fast, at det er et "ubestrideligt faktum", at det pakistanske valg blev afholdt efter forskrifterne.

Også Pakistans forsvarschef, Asim Munir, affejer bekymringerne. Han lykønsker Pakistan for dets "vellykkede afholdelse" af parlamentsvalget.

Lørdag formiddag dansk tid foreligger der endnu ikke et endeligt valgresultat.

Alligevel har to kandidater allerede erklæret sig som vindere af parlamentsvalget.

Tidligere premierminister Imran Khan og hans støtter erklærede således fredag valgsejr. Det samme gjorde tidligere premierminister Nawaz Sharif og hans parti, Pakistans Muslimske Liga.

Imran Khan sidder fængslet, og han og hans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf, var egentlig udelukket fra at stille op ved valget. Hans støtter valgte derfor at stille op som uafhængige.

Både USA, Storbritannien og EU har udsendt udtalelser, hvor de opfordrer til undersøgelser af, om der har været uregelmæssigheder ved valget.

USA og EU henviser begge til anklager om indblanding i valget og til, at flere aktivister er blevet anholdt.

Desuden mener EU, at kandidaterne ikke har haft mulighed for at konkurrere på lige vilkår, og at pakistanernes forsamlings- og ytringsfrihed samt adgang til internettet er blevet begrænset i forbindelse med valget.

Stemmeoptællingen er netop blevet forsinket på grund af "problemer med internettet", har Pakistans valgkommission oplyst.

Hvilke problemer der skal være tale om, er ikke blevet uddybet.

Forud for parlamentsvalget besluttede den pakistanske regering, at der skulle lukkes for mobilsignalet i hele landet, mens valget blev afviklet.

Landets indenrigsministerium begrundede den usædvanlige nedlukning af signalet med et behov for at "opretholde lov og orden".

Valget gjaldt 265 pladser i parlamentet, hvor et parti har brug for 133 sæder for et simpelt flertal. Ifølge den foreløbige optælling er cirka 100 løsgængere blevet valgt ind i parlamentet.

Alle undtagen otte af løsgængerne støtter Imran Khan, oplyser organisationen Free and Fair Election Network, der har overvåget valget.

Foreløbigt har Nawas Sharifs parti, Pakistans Muslimske Liga, sat sig på 71 pladser i parlamentet.

Mange af de resterende mandater er endnu ikke fordelt.

/ritzau/Reuters