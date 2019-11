I Bolivias hovedstad forbereder man sig på en konfrontation mellem tilhængere og modstandere af Evo Morales.

Bolivias hærchef har beordret soldater på gaden i hovedstaden La Paz for at dæmme op for urolighederne.

Hærchef Williams Kaliman siger således, at han vil indsætte tropper mod "grupper af hærværksmænd".

La Paz forbereder sig på voldelige sammenstød mellem tilhængere af den netop afgåede præsident, Evo Morales, og modstandere af Morales og politiet.

Mandag aften lokal tid marcherer tusindvis af Morales-tilhængere mod La Paz, hvor modstandere og et bevæbnet politi har oprettet barrikader forud for en potentiel konfrontation.

Evo Morales måtte søndag træde tilbage fra præsidentposten i Bolivia.

Landet har været præget af store demonstrationer mod påstået valgsvindel efter præsidentvalget i oktober.

Ifølge de officielle resultater vandt Morales valget. Men en rapport fra Organisationen for Amerikanske Stater (OAS) konkluderede efterfølgende, at der havde været store uregelmæssigheder ved valget.

Store dele af politiet havde vendt ham ryggen, og søndag eftermiddag dansk tid lød der en opfordring fra hærchef Williams Kalima til præsidenten om at gå af.

En presset Morales meddelte sin afgang i en tale til nationen på tv søndag aften.

/ritzau/Reuters