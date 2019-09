I mange år har et maleri af Jesus hængt på en køkkenvæg i Frankrig. Maleriet har hængt der uden, at ejeren vidste, at det kan være over 40 millioner kroner værd.

Maleriet har hængt over en kvindes kogeplade i byen Compiegne i det nordlige Frankrig.

Ejeren til værket troede bare, det var et gammelt religiøst ikon, men tog det alligevel til en lokal auktionsholder, fordi hun ville finde ud af, hvor mange penge det var værd, skriver Le Figaro

Besøget hos den lokale auktionsholder har betydet, at maleriet nu skal auktioneres væk, og man forventer, at det kan sælges for seks millioner dollars, hvilket svarer til ca. 41 millioner kroner.

Billedet havde hængt på en væg i et køkken i Frankrig i mange år, før man fandt ud af, hvor mange penge det var værd. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Billedet havde hængt på en væg i et køkken i Frankrig i mange år, før man fandt ud af, hvor mange penge det var værd. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Værket fra køkkenet i Frankrig stammer helt tilbage fra 1200-tallet. Det skriver Dagbladet.

Maleriet skulle være et af otte malerier i en serie, hvor kunsteren viser Jesus sidste dage samt hans korsfæstelse. Et andet maleri fra serien skulle hænge på The National Gallery i London.

Efter fundet af værket har forskellige eksperter brugt infrafødt lys til at finde ud, hvem der har malet det. Man mener, det er Rennæcancemaleren Cimabue, der står bag maleriet.

Ifølge Dagbladet, så har en kunstekspert udtalt til et fransk medie, at maleriet er lavet af den samme hånd.