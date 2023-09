»Isa, tilgiv mig, at jeg afbryder dig... Men rørte han lige ved din bagdel?«

En hændelse, der foregik for rullende kamera, har spredt sig som en steppebrand i Spanien, hvor den har vakt voldsom vrede.

I tirsdags var reporteren Isa Balado klar i gaden i Madrid for at rapportere om et røveri til seerne af tv-kanalen Cuatro.

Men mens hun var i gang med indslaget, dukkede en mand op bag hende.

Da han nærmede sig journalisten, rakte han en hånd frem og så tilsyneladende ud til at røre hende bagpå.

Det viser et klip, som tv-stationen efterfølgende også har delt på Twitter – og som er blevet omtalt af flere internationale medier, herunder BBC og The Guardian.

Efter at have berørt journalisten, spurgte han – mens kameraet rullede videre – hvilken station hun arbejdede for.

Umiddelbart efter hændelsen forsøgte Isa Balado at fortsætte sin rapportering om røveriet og fortalte manden, at hun var live på kamera.

Sekunder senere valgte showets vært, Nacho Abad, dog at afbryde hende:

»Isa, tilgiv mig, at jeg afbryder dig... Men rørte han lige ved din bagdel?« spurgte han hende ifølge en oversættelse fra The Guardian og BBC.

Da hun svarede ja, bad værten om at få manden på kamera.

»Sæt denne idiot på,« sagde han.

I klippet kan man se, at kameraet drejer, så manden kan ses stå smilende og grinende ved siden af Balado på tv-billedet, og hun konfronterede derefter manden:

»Selvom du gerne vil spørge mig, hvilken kanal vi er fra, behøver du så virkelig at røre ved min bagdel?« « spurgte Isa Balado og tilføjede:

»Jeg er live igennem, og jeg arbejder.«

Manden benægtede, at han havde rørt hende, hvorefter Isa Balado ifølge The Guardian forsøgte at afslutte interaktionen ved at bede manden om at 'lade hende arbejde'.

Men manden blev ved at med at insistere på, at han ikke havde rørt hende.

Da han gik, rakte han også hånden ud igen og forsøgte at røre ved hendes hår.

Da programmets vært efterfølgende udtrykte chok over, hvad der var sket, undskyldte Balado.

»Nej, du har ikke noget at undskylde for,« sagde Nacho Abad ifølge The Guardian.

»Det gør mig så vred,« tilføjede han.

Hændelsen har vakt enorm vrede i Spanien, hvor den har lagt sig i en slipstrøm af andre hændelser, som har kastet lys over sexisme og uønskede berøringer.

Blandt andet har der i landet været heftig debat udløst af skandalen om et uønsket kys på læberne, som den nu tidligere præsident af Spaniens fodboldforbund, Luis Rubiales, gav fodboldspilleren Jenni Hermoso under fejringen af VM-triumfen i august.

Vreden over kysset har vokset sig til en 'MeToo'-bevægelse, og den nye hændelse med Isa Balado har ført til et hav af delinger på de sociale medier med hashtagget #SeAcabó, der kan oversættes til 'Nu stopper det'.

Også landets arbejdsminister, Yolanda Diaz, har ifølge Reuters udtalt sig om sagen:

»Det er machismo (et aggressivt mandlighedsideal og overdreven maskulinitet, red.), der får journalister til at lide under seksuelle overgreb som dette, og overfaldsmændene angrer ikke foran kameraet,« har hun skrevet på det sociale medie X, det tidligere Twitter.

Kort tid efter hændelsen tirsdag kunne det spanske politi oplyse, at man havde anholdt en mand i sagen om berøringen af Isa Balado:

»Anholdt for seksuelt overgreb på en journalist, mens hun lavede et direkte tv-show,« skrev politiet på X, hvor man også har delt en video af den anholdte mand, som kan ses øverst i artiklen.