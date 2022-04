Hadforbrydelser i New York i USA er steget med hele 76 procent i år sammenlignet med sidste år.

I perioden fra 1. januar til og med 10. april er der allerede blevet begået 194 hadforbrydelser.

Året før var tallet 110.

Det beretter CNN på baggrund af tal fra politiet i New Yorks særlige afdeling for hadforbrydelser.

De nye tal, der blev frigivet tidligere på ugen, kommer samtidig med, at den ikoniske by oplever en regulær bølge af voldelige forbrydelser.

Og det har fået byens borgmester Eric Adams til at præsentere en plan, der skal komme vold og kriminalitet i byen til livs.

De nye tal for hadforbrydelser viser, at der især har været en stigning i kriminalitet, der er rettet mod jøder.

Sagerne handler blandt andet om en skolebus, der fik påmalte et hagekors, personer med jødisk afstamning, der blev overfaldet umotiveret i Brooklyn og en teenager, der er anklaget for at have truet seks jødiske skoledrenge med et sværd.

Hadforbrydelser mod sorte amerikanere er fordoblet, mens antallet af forbrydelser mod amerikanere med asiatisk afstamning er faldet.

De senere uger har der været flere voldsomme angreb i New York.

En 62-årig mand blev arresteret tidligere på ugen, efter han kastede en røggranat og skød ti personer i et tog.

Og sidste måned overfaldt en 48-årig mand en 29-årig asiatisk mand med en hammer på en metrostation på Manhattan.