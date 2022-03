Den internationale hackergruppe Anonymous har hacket sig ind på flere tv- og streamingkanaler i Rusland.

Målet er at udsende beskeder til russerne om at modsætte sig invasionen af Ukraine, og det de kalder for 'det russiske folkemord i Ukraine'.

Det fremgår af hackergruppens Twitter-konto, som hævder at have skaffet sig adgang til de russiske streamingtjenester Wing og Ivi samt tv – kanalerne Russia 24, Channel One og Moscow 24.



Ifølge gruppen har de overtaget signalet og sender billeder fra krigen i Ukraine direkte ud til russerne. Noget som flere medier har bekræftet, herunder The Kyiv Independent.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU — Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022

Anonymous har desuden postet billeder på Twitter, der viser, at der i stedet for almindelig udsendelse dukker en antikrigsmeddelelse op, som opfordrer russerne til at modsætte sig de russiske angreb.

'Vi er almindelige borgere i Rusland. Vi er imod krigen på Ukraines territorium. Rusland og russerne mod krigen! Denne krig blev ført af Putins kriminelle, autoritære regime på vegne af almindelige russiske borgere. Russere, er imod folkedrabet i Ukraine,' lyder det i teksten.

Det er ikke første gang, at hackergruppen har blandet sig i den russiske invasion af Ukraine.

I slutningen af sidste måned hævdede de at have lanceret et cyberangreb mod Rusland og Vladimir Putin, der midlertidigt nedlagde flere russiske hjemmesider.