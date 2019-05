En af de største børser for kryptovaluta har haft besøg af hackere. De slap af sted med bitcoins for over 40 millioner dollar (260 mio. kroner).

Indrømmelsen kommer fra Binances chef, CEO Changpeng Zhao. Det skriver New York Post.

Den store sikkerhedsbrist lod sig gøre ved hjælp af forskellige teknikker. Blandt andet blev der brugt phishing, virusser og andre angreb.

'Hackerne havde tålmodighed til at vente, og de indledte angrebet som en velorkestreret indsats med tilsyneladende individuelle aktioner, på det for dem bedst mulige tidpunkt,' skriver Zhao på en blog tirsdag.

'Transaktionen er struktureret således, at den kom forbi alle vore eksisterende sikkerhedstjek.'

Zhao satte også et link op til den elektroniske historie af tyveriet.

Det viser, at hackerne slap af sted med 7.047 bitcoins til en værdi af 41,6 millioner dollar.

Binance vil dække alle tab fuldt ud, men det er ikke muligt at handle hos dem, mens de gennemgår 'en grundig sikkerhedsvurdering'. Det vil formentlig vare en uge.

Binance rangerer som nr. fire over kryptovalutabørser set over de sidste 30 dage, men de sidste 24 timer er de faldet tilbage til plads nr. 19 ifølge CoinMarketCap.

Firmaet blev grundlagt i 2017 i Hongkong, men det annoncerede allerede sidste år, at det ville flytte til Malta af frygt for de kinesiske regulatorer.

Sidste år blev hele 1,7 milliarder dollar i kryptovaluta hugget af hackere.

Det er en stigning på 400 procent i forhold til 2017 ifølge firmaet CyperTrace.