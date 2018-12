Navne, fødselsdatoer og adresser på næsten 1000 nordkoreanske afhoppere er blevet lækket til ukendte hackere.

Ukendte hackere har fået adgang til personlige oplysninger om knap 1000 nordkoreanske afhoppere.

Det oplyser Sydkoreas genforeningsministerium fredag.

Myndighederne opdagede lækket i sidste uge, og ministeriet oplyser, at navne, fødselsdatoer og adresser på i alt 997 afhoppere er lækket.

Det er første gang, at oplysninger om nordkoreanske afhoppere er blevet afsløret i så stor skala. Det oplyser genforeningsministeriet. Lækket kan potentielt bringe afhopperne i fare for nordkoreansk gengældelse.

Begrebet afhopper bruges om personer, der forlader eksempelvis et land eller en organisation. I nogle tilfælde bidrager personerne med hidtil ukendte oplysninger om det sted, de har forladt.

Hackerangrebet i Sydkorea blev udført gennem et center, hvis opgave er at hjælpe nordkoreanske afhoppere med at falde til i nabolandet.

Det fortrolige materiale blev lækket fra en af de ansattes computere. Computeren var blevet ramt af såkaldt malware - skadelig software - da en ansat åbnede en mail. På den måde fik hackerne adgang til oplysningerne.

Myndighederne har efterfølgende gennemgået de øvrige computere på centeret. Der er dog ikke fundet øvrige læk.

- Vi undskylder over for afhopperne fra Nordkorea. Vi vil gøre vores ypperste for at beskytte deres personlige oplysninger og forhindre, at noget lignende sker igen, siger genforeningsministeriet i en udtalelse.

De ramte afhoppere er blevet informeret om lækket af deres personlige oplysninger. Det vides endnu ikke, hvem der står bag angrebet.

Nordkoreas statsmedie har tidligere truet afhoppere, der deltager i aktioner imod styret i nordkoreanske Pyongyang.

Yi Han-yong, der var nevø til Nordkoreas tidligere leder Kim Jong-ils første kone, Song Hye-rim, blev skudt uden for sit hus i Bundang syd for den sydkoreanske hovedstad, Seoul, i 1997.

Attentatet blev udført af to gerningsmænd, som aldrig blev fanget. Det skete, umiddelbart efter at Yi Han-yong havde udgivet en bog, der afslørede nærgående detaljer om Kim-familien.

/ritzau/AFP