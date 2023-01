Lyt til artiklen

Det kunne have været udlevelsen af den amerikanske drøm, men det er ren og skær opspind.

Finans skriver, med CNBC som kilde, at tøjgiganten Adidas har udsendt e-mails om, at fabriksarbejderen Vay Ya Nak Phoan fra Cambodja skulle være blevet udnævnt som en af topcheferne hos giganten.

Men det var han ikke. Til gengæld havde aktivistgruppen The Yes Mens hackere været på spil. Det var dem, der havde udsendt de mange mails, der så ud som om, de var afsendt fra Adidas.

The Yes Men er en gruppe, der kæmper for bedre forhold for dem, der typisk arbejder i produktionen hos verdens største firmaer. Og de ville altså have Adidas til at betale arbejderne bedre lønninger til manden på gulvet.

I den sammenhæng skulle den tidligere fabriksarbejder og fagforeningsleder, Vay Ya Nak Phoan, ifølge CNBC, i en nyhedsmail være blevet udnævnt som co-ceo i håbet om at få en mere etisk produktion i Adidas.

I en mail til CNBC skriver Claudia Lange, der er vicepræsident for ekstern kommunikation hos Adidas:

»Vi kommenterer ikke disse falske e-mails.«