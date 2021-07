Knap 800 Coop-butikker i Sverige har været tvunget til at holde lukket over weekenden på grund af et hackerangreb mod deres amerikanske it-leverandør, Kaseya.

Nu kræver bagmændene 438 millioner danske kroner for at frigive det it-system, som de har hacket, og som Coop er dybt afhængige af.

Det skriver Aftonbladet.

Weekendens hackerangreb ramte kassesystemet i Coops butikker samt en svensk apotekerkæde og tankstationer i kæden St1. Det menes at være en del af et større og internationalt forsøg på at presse penge ud af firmaer – et såkaldt ransomwareangreb.

Ifølge Aftonbladet er det gruppen Revil, der står bag angrebet, og de kræver, at beløbet udbetales i bitcoins.

Hvis Kaseya betaler det store beløb, så har Revil tilsyneladende i sinde at gendanne det hackede system.

Det vides imidlertid ikke, om it-leverandøren vil betale beløbet. De har dog meddelt, at de i løbet af mandagen vil forsøge at få gendannet systemet på egen hånd.

Opdateres...