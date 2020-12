Stort hackerangreb på amerikanske ministerier menes at have spor til Rusland. Det kan have stået på i måneder.

Det amerikanske handels- og finansministerium har været under angreb fra hackere, som har haft adgang til dele af interne netværk.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt andet New York Times.

Handelsministeriet bekræfter, at det er lykkedes hackere at omgå et af dets kontorers sikkerhedssystemer.

New York Times beskriver cyberangrebet som et af de mest "sofistikerede og måske største i fem år".

Hackere har angiveligt haft adgang til mailsystemer i begge ministerier.

Derudover skal andre brud på sikkerheden være under efterforskning.

Avisen citerer føderale og private sikkerhedseksperter for, at angrebet næsten med sikkerhed må være udført af den russiske efterretningstjeneste.

En embedsmand siger til New York Times, at det endnu ikke vides, hvor store skader der er sket, og hvor meget materiale der er gået tabt.

Angrebet kan have stået på siden dette forår, hvilket vil sige, at det også har været i gang under pandemien og i løbet af præsidentvalget.

Myndighederne skal være blevet opmærksom på angrebet inden for de seneste uger.

Talsmand for USA's nationale sikkerhedsråd John Ullyot siger til nyhedsbureauet dpa, at "USA's regering er opmærksom på meldingerne, og at der bliver taget alle nødvendige skridt for at identificere og adressere potentielle problemer relateret til situationen".

FireEye, der er et af USA's største firmaer inden for cybersikkerhed, meddelte tirsdag sidste uge, at det blev hacket.

Nu lyder det fra firmaet, at hackerne bag angrebet på ministerierne er den samme gruppe, som angreb dem. Det skriver dpa.

FireEyes indledende analyse af angrebet på firmaet peger i retning af et statsstøttet angreb på grund af det høje tekniske niveau i udførelsen.

Underafdelinger af ministeriet for indenlandsk sikkerhed er ifølge ABC News med til at efterforske sagen.

Også USA's forbundspoliti, FBI, er ifølge Washington Post med til efterforskningen.

Nyhedsbureauet Reuters, der skrev om angrebet først, melder, at der lørdag har været møde i USA's nationale sikkerhedsråd om situationen.

/ritzau/