Nikita Knysh forklarer baggrunden for tricket sådan her.

»Russerne vil altid knalde. De sender en masser lort til 'pigerne', fordi de gerne vil bevise, at de er rigtige krigere,« siger han.

Men ifølge Financial Times kostede det i denne omgang angiveligt dyrt for de russiske soldater.

For Nikita Knysh er hacker. Ukrainsk hacker.

Han har været med til at etablere en gruppe af it-kyndige landsmænd på nu omkring 30 personer, der bruger deres færdigheder til at hjælpe Ukraines hær.

I august fik de kontakt til nogle russiske soldater ved Melitopol via forskellige sociale medier. Fortæller han.

Hackerne udgav sig for at være »attraktive kvinder« og fik soldaterne overtalt til at sende nogle billeder af sig selv fra fronten.

Og så klappede fælden. For via lokationsdata kunne hackerne hurtigt fastslå, hvor russerne opholdt sig – informationen gav de videre til den ukrainske hær.

Russiske soldater indtog Melitopol tidligt i krigen. Foto: SERGEI ILNITSKY Vis mere Russiske soldater indtog Melitopol tidligt i krigen. Foto: SERGEI ILNITSKY

Ifølge Nikita Knysh blev basen få dage senere bombet.

Mediet Financial Times har ikke været i stand til at verificere, om angrebet på basen rent faktisk har fundet sted, men påpeger dog, at Melitopols borgmester i august meldte ud, at der var en eksplosion på en russisk militærbase ved Melitopol.

Det er langtfra første gang, at russiske enheder er blevet afsløret og bombet via digitale spor.

B.T. har eksempelvis tidligere beskrevet, hvordan et billede taget af en journalist førte til bombningen af den frygtede Wagnergruppes hovedkvarter i Popasna.

Hackerne føler, at de udfører en vigtig opgave.

»For mig føles det som at være i kamp,« siger Nikita Knysh.