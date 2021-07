»Den største forstyrrelse af vores it-system nogensinde.«

Sådan siger pressetalsmand for Coop i Sverige, Therese Knapp.

»Forstyrrelsen« hun taler om, er et stort og lammende hackerangreb, som har ramt den svenske supermarkedskæde.

Det betyder, at langt de fleste af kædens dagligvarebutikker – 800 i alt – blev tvunget til at holde lukket søndag.

Det er Coops amerikanske it-leverandør, der er ramt.

»Det er et it-angreb på en af vores leverandører. Vi er en del af et større internationalt it-angreb, som desværre har ramt os,« siger Therese Knapp til den svenske avis Expressen og tilføjer:

»Nu ved vi, hvad det er, og vi har stoppet det, og så skal vi tilbage igen. Men vi ved ikke, hvor lang tid, det kommer til at tage.«

Hackerne er brudt ind i kassesystemet hos Coop i Sverige.

Expressen har talt med teknisk chef i teknologivirksomheden GlobalConnect Sverige, Mikael Westerlun, som siger, at meget tyder på, at det er et angreb fra russiske hackere.

Han betegner angrebet som »meget alvorligt.«

De kriminelle bagmænd er sandsynligvis ude på at presse virksomheden til at betale et større pengebeløb.

I USA, hvor hundredvis af selskaber også er ramt, er mistanken dog i første omgang ikke rettet mod russiske hackere.

Det sagde præsident Joe Biden lørdag aften dansk tid.

Den amerikanske regering kan dog ikke give noget bud på, hvem der står bag.

»Vores første tanke var, at det ikke var den russiske regering, men vi er ikke sikre endnu,« sagde Biden ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den svenske forsvarsminister, Peter Hultqvist, siger til tv-stationen SVT, at han ser med stor alvor på angrebet i Sverige.

»Det er meget farligt, fordi det rammer i menneskers hverdagsliv. Og det rammer sektorer som fødevareforsyning og andre grundlæggende forsyningsområder for samfundets måde at fungere,« siger ministeren.

»I en anden sikkerhedspolitisk situation kan det være statslige aktører, der angriber os på det her område for at lukke samfundet ned og skabe kaos.«