Først stjal en hacker for 3,8 milliarder kroner – nu er vedkommende blevet tilbudt en milliondusør.

Den spektakulære kryptokup, historiens største, der fandt sted tidligere på ugen, har taget en besynderlig drejning.

For ifølge nyhedsbureauet Reuters har platformen Poly Networks, der altså blev drænet for kryptovaluta for næsten fire milliarder kroner, nu i stedet indgået en form for samarbejde med hackeren, der stod bag cyberangrebet.

Fredag lyder det i en udmelding, at hackeren er blevet tilbudt 500.000 dollar – altså 3,2 millioner kroner – i »fejlfindingsdusør« for at »hjælpe med at forbedre Poly Network sikkerhed«.

Samtidig er den digitale platform, hvor brugere kan udveksle kryptovaluta, begyndte at referere til hackeren som 'Mr. White Hat' – det er en betegnelse for en hacker, der uden at have kriminelle hensigter forsøger at finde fejl og sårbarheder i virksomheders it-systemer.

Det fremgår ikke, om tilbuddet er blevet accepteret.

Men det skulle være ganske vist, at de mange stjålne kryptopenge er i færd med at blive tilbageleveret. Ifølge fredagens udmelding er 340 millioner dollar ud af de lige over 600 stjålne millioner dollar nu tilbage, hvor de kom fra.

Poly Networks meldte selv ud tidligere på ugen, at der i forbindelse med det vilde kup var lykkedes at »udnytte en svaghed« i virksomhedens systemer.

Samtidig kom man med en barsk opfordring til hackeren om at skabe kontakt og levere de mange penge tilbage.

»Myndighederne i ethvert land vil se det som en stor økonomisk forbrydelse, og du vil blive eftersøgt. Det vil være meget uklogt af dig at foretage yderligere transaktioner. Pengene, du stjal, tilhører titusindvis af krypto-medlemmer,« lød det.

Hurtigt herefter fik parterne tilsyneladende kontakt med hinanden. Poly Networks udtaler i fredagens pressemeddelelse, at man nu håber på et fremtidig samarbejde med Mr. White Hat, hvis rigtige identitet ikke er kendt.

»Efter at have kommunikeret med Mr. White Hat, har vi fået en mere fuldstændig forståelse af, hvad der er sket, og hvad Mr. White Hats egentlige intention har været,« skriver Poly Networks.

Størstedelen af den kryptovaluta, som endnu ikke er leveret tilbage, drejer sig om Ethereum.