It-eksperten Sam Curry fra USA har nok måtte knibe sig i armen: Pludselig tikkede der 249.999 dollar ind på hans bankkonto.

Pengene, der svarer til knap 1,9 millioner kroner, kom fra ingen ringere end Google.

Nu har Google så kontaktet Sam Curry for at få pengene tilbage. Det skriver Finans.

Sam Curry har ernæret sig med såkaldt 'bug bounty hunting' for virksomheder.

'Bug bounty hunting' er, når virksomheder hyrer hackere til at finde sikkerhedsbrister i deres it-systemer. Netop det arbejde har han ifølge radiostationen NPR også gjort for Google.

Men Sam Curry kunne ikke forstå, hvad han fik penge for.

Tirsdag skrev han på sin Twitter-profil, at det nu var lidt over tre uger siden, at Google havde sendt ham pengene, men at han endnu ikke havde hørt noget fra selskabet.

Med tweetet var der et screenshot af overførslen og ordene:

»Det er o.k., hvis I ikke vil have dem tilbage …«

Nu har Google så bedt om pengene tilbage. Firmaet har ifølge Marketwatch bekræftet, at der er sket en udbetaling til en forkert person.

»Vores team har for nylig foretaget en betaling til den forkerte person som følge af en menneskelig fejl. Vi sætter pris på, at det hurtigt blev kommunikeret til os af vedkommende, og vi arbejder på at rette op på det,« siger en talsperson for Google til MarketWatch.