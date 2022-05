Lyt til artiklen

»Er du såret?« spørger en mand.

»Jeg er blevet skudt,« råber en person desperat i den anden ende af røret.

Nyt hårrejsende klip fra skoleskyderiet i Uvalde, i USA florerer på internettet. Her blev 19 børn og to voksne dræbt.

Lyden kommer angiveligt fra, hvad CNN mener er en elev, som befandt sig i et af klasseværelserne samtidig med, at gerningsmanden gik rundt på skolen.

Og klippet fortæller en hjerteskærende historie.

Til en mindehøjtdeligthed foran skolen havde fremmødte lavet denne collage, som minder de 19 børn og to lærere, som blev dræbt i skyderiet. Billede: Chandan Khanna/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Til en mindehøjtdeligthed foran skolen havde fremmødte lavet denne collage, som minder de 19 børn og to lærere, som blev dræbt i skyderiet. Billede: Chandan Khanna/AFP/Ritzau Scanpix

En mand, som ønsker at være anonym, optog lyden og har forklaret til CNN, at lyden kommer fra radioen fra en tjenestebil, som var parkeret foran skolen, mens skyderiet stod på.

Den anonyme mand stod i nærheden af tjenestebilen og begyndte at optage, da det stod klart for ham, at opkaldet kom inde fra skolen.

En politibetjent slukkede radioen kort efter, da han fandt ud af, at den anonyme mand kunne lytte med.

Men nu er klippet altså kommet ud, som du kan se og høre i videoen ovenfor.

Amerikanske ABC News har samtidig fået fat på lyd, som indikerer, at mindst en elev var i live i et klasseværelse, mens skyderiet stod på.

»Barnet siger, at han befinder sig i et klasseværelse fyldt med ofre,« siger vagthavende betjent i opkaldet til myndigheder på stedet.

Det er dog uklart, hvornår i løbet af skyderiet, at lydklippet fra ABC News er blevet optaget.

Myndigheders tidslinje viser imidlertid, at gerningsmandens skyderier i klasseværelserne stod på i mere end en time.

Samtidig var der foretaget mindst otte 911-opkald fra mindst to elever.

Betjente ankom indenfor to minutter, men lederen af operationen besluttede sig for at vente med at sende politistyrker ind. Det har politiet senere fået udtalt kritik for.

»De skulle have handlet med det samme. Der er børn, et våben og en mand, som aktivt skyder og vil gøre skade,« siger en forælder til en af de børn, som blev dræbt, til CNN.

Gerningsmanden, 18-årige Salvador Ramos, blev herefter skudt og dræbt af politistyrker.

Skyderiet er det anden mest dødelige skoleskyderi i USAs historie.