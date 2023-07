Han ligner allermest en almindelig mand i lyseblå skjorte på vej hjem fra arbejde.

Men en af Googles mange Street View mange kamerabiler fangede manden, der stod bag en lang række vederstyggeligheder.

Torsdag aften i sidste uge, lokal tid, blev den amerikanske arkitekt Rex Heuermann anholdt på åben gade i New York.



Den 59-årige mand er den pågældende mand på billedet.

Rex A. Heuermann er nu anholdt og sigtet for flere drab. Foto: Suffolk County Sheriff's Office/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Rex A. Heuermann er nu anholdt og sigtet for flere drab. Foto: Suffolk County Sheriff's Office/Reuters/Ritzau Scanpix

Nu er han sigtet for drabet på tre kvinder, som alle er knyttet til en større, uopklaret seriemordersag fra 2010, kaldet 'Gilgo-strandmordene' eller 'Long Island-seriemorderen'.

Flere af ofrene, der blev fundet myrdet i denne sag, var kvindelige prostituerede.

Mandag offentliggjorde New York Post, som de første, hvad de omtaler som 'underlige billeder'.

Billederne, der er taget af Google Street View, viser Heuermann gå frit rundt i New York, så sent som i juni sidste år.

Her står Heuermann i samme gade som sit arkitektkontor. Foto: Google Street View Vis mere Her står Heuermann i samme gade som sit arkitektkontor. Foto: Google Street View

Ifølge retsdokumenterne, der blev frigivet i forbindelse med fredagens anholdelse, var Heuermann allerede på politiets radar, da dette billede blev taget.

Google-billedet fra juni sidste år viser, at den 59-årige tilsyneladende taler med en kvinde i krydset mellem East 36th Street og 5th Avenue på Manhattan.

Mødet fandt sted kun et stenkast fra Heuermanns arkitektkontor.

Den 59-årige er nu sigtet for mordene på Costello, Megan Waterman og Melissa Barthelemy.

Heuermann er sigtet for mordene på Melissa Barthelemy (øverst til venstre), Amber Costello (øverst til højre) og Megan Waterman (nederst til venstre). Han er hovedmistænkt for mordet på Maureen Brainard-Barnes. Foto: Foto: Politiet Vis mere Heuermann er sigtet for mordene på Melissa Barthelemy (øverst til venstre), Amber Costello (øverst til højre) og Megan Waterman (nederst til venstre). Han er hovedmistænkt for mordet på Maureen Brainard-Barnes. Foto: Foto: Politiet

Politiet oplyser samtidig, at den 59-årige er deres hovedmistænkte i drabet på en fjerde kvinde, Maureen Brainard-Barnes, som blev fundet tæt på de tre andre kvinder.

Endvidere skriver CBS, at anholdelsen af ​​Heuermann fandt sted, efter at et hår fundet på et af ofrene matchede dna fundet på en pizzaæske, som han smed ud i januar i år.