Udmeldingen blev særdeles dyr for H&M-familien.

For da børsen i Stockholm lukkede onsdag var aktien faldet med 12,3 procent siden begyndelsen på dagen.

Og ifølge Expressen betød det således et tab på lige over 13 milliarder danske kroner for Persson-familien, der ejer den svenske tøj- og modegigant.

Alt sammen udløst af en besked fra selskabet tidligt onsdag morgen.

Afgående og nyudnævnt: Helena Helmersson og Daniel Erver.

For her blev det meddelt, at koncerndirektør Helena Helmersson med omgående virkning havde trukket sig.

Ifølge Expressen var onsdagen dermed en af de værst dage på børsen for H&M siden år 2000.

Persson-familien er Sveriges rigeste familie, og de har omkring 940 millioner H&M-aktier, der ved onsdagens begyndelse havde en samlet værdi af lige over 100 milliarder danske kroner.

Sidst på dagen var formuen altså blev væsentligt mindre.

Allerede onsdag tiltrådte den nye koncernchef for H&M. Det blev Daniel Ervér, der senest har været chef for selve H&M-varemærket.

Helena Helmersson var direktør i fire år. I forbindelse med sit exit fortalte hun, at de seneste år med corona og økonomisk usikkerhed havde været spændende – men hårde.

»Det har til tider været en krævende tid for mig personligt, og jeg føler, at det nu er tid til at lægge direktørrollen bag mig, hvilket selvfølgelig ikke har været en nem beslutning,« sagde hun.